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藥商女業務與名醫婚外情　9年生2子還墮胎3次…妻子發現怒告判賠50萬

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▲妻子外遇對象是「她」，男子以侵害配偶權提告。（圖／免費圖庫示意圖）

▲藥商女業務與醫生婚外情，9年產2子、墮胎3次，元配發現後怒告，法院判賠50萬元。（圖／免費圖庫示意圖）

記者陳以昇／台北報導

台北市一名醫生與藥商女業務發生長達9年的婚外情，女業務還替他生下一對兒女，更為他墮胎3次，每個月還會帶兒女與醫生碰面，在中學當老師的妻子發現後，怒告女業務，要求200萬撫慰金，經台北地院審理，判女業務應賠償50萬元，可上訴。

在醫藥公司擔任業務的劉姓女子，2010年與台北市某醫院劉姓醫生搞婚外情，
同年9月替他產下一女，2017年7月又生下一子，更為他墮胎3次，每個月還會帶一對兒女與劉醫生會面，長達9年的婚外情終於被發現。

在台北市國中擔任老師黃姓妻子發現後，認為女業務嚴重破壞她的婚姻生活，要求賠償200萬元精神撫慰金；女業務承認替劉醫生生下一對子女，但表示懷大女兒時並不知道醫生已經結婚，得知後也與他分手回花蓮老家。

事隔多年後，女業務再度北上工作，與劉醫師舊情復燃，2人多次發生性行為，才又替他生下一子，後來劉醫生對小孩不聞不問，更揚言不給扶養費，才會故意謊稱墮胎3次。

台北地院審理時，發現劉女服用墮胎藥的同意書配偶欄上，有劉醫生簽名，認定確有墮胎，再者產下長女後，明知道劉醫生有婚姻關係，卻仍破壞他婚姻生活，多次發生性行為，侵害黃妻的配偶權益，判女業務賠償50萬元，全案可上訴。

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