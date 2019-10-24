登嘉明湖險喪命！高山症發作　警員摸黑揹下山就醫救命

▲▼員警與山屋管理員以輪揹方式，徒步走過布滿碎石黑暗崎嶇山路，再以車輛載送與救護車接駁。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

位於南橫公路海拔2312公尺的台東向陽派出所22日凌晨，接獲向陽山屋管理員報案：「有名登山客罹患高山症，請派員協助送醫」，警員嘪慶霖隨除通報利稻消防小隊，並自駕車輛上山協助，並與曹員以「輪揹」方式，走過崎嶇黑暗山路將病患護送下山，交由救護車後送至慈濟關山分院急救，將山客由鬼門關救回。

台東線海端鄉南橫向陽山區的「嘉明湖」，位於海拔3,310公尺處，是全國第二高的淡水湖，因其清澈湛藍的湖水，故有「天使的眼淚」美稱，吸引了許多登山客上山一窺全貌。

▲登山客狀況並不理想，轉院緊急開刀後無生命危險。

22日凌晨2時40分許向陽派出所值班警員嘪慶霖接獲向陽山屋管理員曹剛通報後，嘪員除去電利稻消防小隊派遣救護車外，另隨即駕車至2.7公里登山口處，再沿登山步道徒步至3公里處，正遇到曹員正揹著病患下山，兩人隨即以交換輪揹方式，徒步走過布滿碎石黑暗崎嶇山路，再以車輛載送與救護車接駁，順利後送至慈濟關山分院診療。

警方表示，該名登山客狀況並不理想，於清晨轉院至台東市馬偕醫院開刀，所幸經緊急開刀後無生命危險。家屬非常感謝警、林、消的即時救援，從鬼門關將親人救回來！