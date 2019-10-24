勞動部初估外送員約4萬5千人　外送指引將納職安法違者最高罰30萬

▲勞動部職安署與外送業者達4項結論，職安署署長鄒子廉（左）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今天邀集食物外送平台業者座談，勞動部職安署署長鄒子廉在會後指出，最快下周會與專家學者、業者進行討論，將修正食物外送作業安全指引並納入職業安全衛生設施規則。若業者違反，則可依開罰新台幣3萬到30萬元不等。

勞動部今天邀集食物外送業者召開座談會，就外送派單機制、食物外送平台指引修正及外送作業法令等3議題討論。鄒子廉說，根據初步勞檢，目前掌握全台外送員人數約4萬5千人，而今天會議最大共識就是以外送員安全為重，與會業者都同意就交通、天候狀況、送達件數、時間及地點等因素評估，並透過程式設計、演算法則適當分配派單、重新審視調整現行派單分配制度，以避免不合理接單、逾時急催等機制，同時也會檢討計酬、獎勵、懲戒等制度，避免食物外送員送餐壓力。

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鄒子廉指出，雖然每一家程式設計派單都有差異，業者起初也在會中表示這是商業競爭利基，但經過討論，業者都承諾要重新檢討，業者都認知到過於急迫的設計會造成外送員搶單，未來若業者沒有改善，不排除進行監督檢查。

另外，在強化外送員保險部分，鄒子廉表示，外送員和業者若屬雇傭關係，應依法加勞保，如果不是雇傭關係，可透過職業工會加入勞工保險，今天與會業者也都同意強化相關商業保險機制，勞動部保險司也正與金管會研議如何制定零散型外送員商業保險，且未來金管會也跟產險公會一起開發比較適合外送員的商業保險提供業者加保。

最後，鄒子廉也提到，之後會就食物外送必要安全防護措施，依法制作業程序擇期邀集相關業者及專家，依修法程序辦理，預計最快下周就會進行討論。

鄒子廉強調，未來除了會修正食物外送作業指引，也會修正職業安全設施規則，將食物外送作業指引明列設施規則裡，讓後續監督跟要求更明確，有信心在一定時間內透過修法辦理，若業者違反相關法規，將可依職安法不同條文開罰3萬到15萬或3萬到30萬元。