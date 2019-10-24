明年保費漲定了恐現保費懸崖　新光金副董李紀珠這樣看

▲新光音樂廳今天開幕，新光金董事長吳東進、新光金副董事長李紀珠等人共襄盛舉。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新光人壽推出出租式樂齡宅，並打造新光音樂廳，今（24）日舉行開幕記者會，包括新光金董事長吳東進、新光金副董事長李紀珠等人出席，並邀請國際知名鋼琴演奏家陳毓襄擔任藝術總監，並引進全台首部、價值千萬元的史坦威新款鋼琴供表演者演奏。

吳東進透露，與國際知名鋼琴演奏家陳毓襄結緣，是因為在他二女兒、新光銀行副董事長吳欣儒的家樓下聽到陳毓襄的演奏，才邀請她擔任新光音樂廳藝術總監，且史坦威新款鋼琴特別從上海引進台灣，也是東南亞第一部史坦威鋼琴，未來音樂廳能夠完善建構出一個結合藝術與表演的全齡生活區，拉近民眾與藝術的距離。

陳毓襄今天更是彈奏一曲，身為藝術總監的她最希望音樂廳有3大類型的觀眾，首先是讓長輩們也能欣賞音樂，再者是上班族在下班後，透過聽音樂的方式放鬆心情，最後是教育，希望為學生舉辦音樂會，以最專業的方式來辦音樂會。

至於金管會將調降責任準備金利率、調整純儲蓄險死亡保障門檻，外界預期保費將會變貴，擔憂會出現保費懸崖，李紀珠對此指出，公司內部評估沒有那麼擔心，主管機關鼓勵業者賣保障型商品，反而是一個好現象，有助業者調整宣告利率。

李紀珠說，由於過去市場競爭的相互壓力，業者觀望誰先動，因此這次主管機關出來帶頭，引導業者賣保障型商品，減緩經營上的壓力，認為這是一個好的現象，為因應這樣的條件，試著設計新商品，後續也會推出幾檔保障型商品。

新光人壽副總經理林漢為補充，過去也有調降利率過，為反映市場狀況，因此在商品上，目前已送審附具保證投資型保險商品（GMXB）的商品，因為市場還在發展，希望也能跟上這波潮流。

新壽副總林漢維也說明，調降利率過去也發生過，新壽會去反應市場的狀況，在商品上，有一檔附保證投資型保險商品（GMXB）的商品，目前已送審，今年就會推出。

至於未來是否會推出其他替代商品，林漢維表示，不能說是替代儲蓄險，而是希望保障成分要提高，但仍有一定的儲蓄成分，以後保費的量可能會稍有減少，但訴求上仍會盡量強調保障部分，也會盡量多推動外幣保單。