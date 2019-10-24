管浩鳴證實：委託理律為陳同佳打官司「但不是陳長文辯護」

▲管浩鳴來接陳同佳出獄。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

一直陪同港女命案陳同佳的香港聖公會秘書長，牧師管浩鳴24日證實，有委託「理律」法律事務所為陳同佳打官司，但辯護律師不是事務所資深合夥人陳長文。此外，管浩鳴還說，陳同佳25日暫時不會赴台投案，有消息將再通知。

內政部長徐國勇24日在立院接受質詢時表示，曾在9月25日與管浩鳴會面，當時對方是以「宗教領袖」的身份來台，有談到陳同佳案件，有意帶陳同佳來台灣，「但我告訴他這個案子要司法互助，而且是檢察官在指揮辦案的，其他並沒有回答。」

陸委會主委陳明通也說，內政部告知陸委會管浩鳴來台的事情後，他們調查發現管浩鳴有北京政協的身份，感到事情不單純。陳明通還透露，管浩鳴第二才來台的時候，有到過聯合報大樓內的「理律」律師事務所。

▼陳長文（左）參加《郝柏村回憶錄》新書發表會，與郝龍斌互動。（圖／資料照）

管浩鳴前往「理律」的消息曝光後，也傳出管浩鳴委託理律為陳同佳辯護，辯護的律師就是資深合夥人陳長文。

不過根據《香港01》報導，管浩鳴表示，相關報導並不正確，受委託的是陳長文所屬的理律法律事務所，但不是陳長文本人，而是另一位星級律師，身份則不方便透露。報導還提到，管浩鳴在遊說陳同佳自首（投案）的過程中，曾多次來台與律師討論，律師也到過香港探望陳同佳，近期不排除再來香港研究案情。

陳長文曾任海基會首任秘書長，中華民國紅十字會秘書長，有「藍營國師」的外號，在擔任紅十字會秘書長期間，曾赴大陸參與兩岸協商，簽下「金門協議」。

▼ 徐國勇、陳明通在立法院受質詢。（圖／記者屠惠剛攝）