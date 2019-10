2歲女童中彈「後腦勺被轟爛」！倒媽媽懷裡慘死…24歲母悲慟：我還有2個孩子

▲2歲女童後腦勺被轟爛,慘死在母親懷裡,費城警方大動作調查。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者柯振中/綜合報導

美國賓夕法尼亞州日前發生一起槍擊案件,2歲女童里維拉(Nikolette Rivera)在家被開槍,導致後腦勺被轟爛,倒在母親的懷裡死去,讓她的媽媽當場崩潰,「我還有2個孩子…」

英媒《每日郵報》報導,這起事件發生在20日下午3點左右,里維拉當時與母親在家裡,家門外突然跑出槍手,朝著屋內開了7槍,打在里維拉的後腦勺,導致她當場死在媽媽的懷裡。

里維拉的媽媽頭部、背部也有中彈,目前情況相當穩定。除了里維拉與媽媽,當時他們家裡還有一名33歲的清潔工,該名清潔工胃部中彈,還在醫院搶救當中。

里維拉的媽媽接受採訪時崩潰表示,女兒死在自己的懷裡讓她相當難過,但她還有2個孩子要養,所以一定要堅強。事件發生後,費城市長肯尼(Jim Kenney)在推特說明,目前已成立專案小組,在該事件發生的社區進行調查,同時提供相關的資源、醫療,警方也會動用所有資源,將嫌犯繩之以法。

肯尼指出,團隊需要公眾的幫助,「我們一定會全力以赴,但這些事情不可能憑一己之力就抓到嫌犯,希望民眾能夠提供相關消息」。此外,肯尼還說,將提供3萬美元(約新台幣92萬元)的獎金,對案件進行懸賞。

