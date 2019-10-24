2歲女童中彈「後腦勺被轟爛」！倒媽媽懷裡慘死…24歲母悲慟：我還有2個孩子

▲2歲女童後腦勺被轟爛，慘死在母親懷裡，費城警方大動作調查。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

美國賓夕法尼亞州日前發生一起槍擊案件，2歲女童里維拉（Nikolette Rivera）在家被開槍，導致後腦勺被轟爛，倒在母親的懷裡死去，讓她的媽媽當場崩潰，「我還有2個孩子…」

英媒《每日郵報》報導，這起事件發生在20日下午3點左右，里維拉當時與母親在家裡，家門外突然跑出槍手，朝著屋內開了7槍，打在里維拉的後腦勺，導致她當場死在媽媽的懷裡。

里維拉的媽媽頭部、背部也有中彈，目前情況相當穩定。除了里維拉與媽媽，當時他們家裡還有一名33歲的清潔工，該名清潔工胃部中彈，還在醫院搶救當中。

▼里維拉在家中中彈，導致後腦勺被轟爛。（圖／123rf）



里維拉的媽媽接受採訪時崩潰表示，女兒死在自己的懷裡讓她相當難過，但她還有2個孩子要養，所以一定要堅強。事件發生後，費城市長肯尼（Jim Kenney）在推特說明，目前已成立專案小組，在該事件發生的社區進行調查，同時提供相關的資源、醫療，警方也會動用所有資源，將嫌犯繩之以法。

肯尼指出，團隊需要公眾的幫助，「我們一定會全力以赴，但這些事情不可能憑一己之力就抓到嫌犯，希望民眾能夠提供相關消息」。此外，肯尼還說，將提供3萬美元（約新台幣92萬元）的獎金，對案件進行懸賞。

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