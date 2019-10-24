全運會自由車公路賽　警方封路全程掌控順利完賽

▲108年全運會24日在桃園市平鎮區進行自由車公路賽，選手從台66線道往大溪方向行進，警方全程掌控。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

108年全國運動會之自由車公路賽24日揭開序幕，來自全國各縣市頂尖自由車好手同場較勁，警方為讓賽事順利完成，其中平鎮段在台66線高架路段進行，全程掌控並維持交管，事前做足功課，賽道沿途全線管制封閉，在警方全程管控下，上百位選手順利完成賽事。

平鎮警分局分局長李建民指出，108年全國運動會自由車公路賽平鎮區賽事，由台66快速道路新屋端進入，從大溪端離轄，其中平鎮段全程都在高架路段約8.8公里，因沿途有國道平鎮系統匯入平交流道等多處匝道，為避免轎車誤闖，警方將平鎮段全線封閉，警方規劃76名警力與10名義交沿線協助掌控，以維護選手比賽安全。

▲108年全運會24日在桃園市平鎮區進行自由車公路賽，選手從台66線道全衝刺，警方在旁引導掌控。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府表示，本項賽事由來自全國17個縣市頂尖自由車選手參加，男子選手有118名，女子選手則有48名，熱身路線有1.8公里，男子組路線為142.8公里、女子組路線則為100.17公里，賽程從桃園區展演中心出發，抵達終點角板山仁愛停車場，途徑桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、平鎮、楊梅、龍潭、大溪與復興等10個行政區道路。

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