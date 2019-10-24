微軟Q1營收獲利皆優於預期　財務長：強勁趨勢會持續一整年

▲微軟周三（23）盤後發布2020財年第一季財報。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

微軟周三（23）盤後發布2020財年第一季財報，營收達331億美元，較去年同期成長14%；獲利則為106.78億美元，較去年同期增長21%，皆優於預期。

根據微軟財報，智慧雲端（intelligent cloud）部門營收年增27%達108億美元，其中仍以公用雲端Azure成長最為快速，營收增加了59%。值得注意的是，雖然Azure仍在成長，但其成長速度也一直在下降，該服務的營收在上一季成長了64%，上上季成長了73%。

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另外，更多個人運算部門（More Personal Computing）則貢獻111.3億美元營收，較去年同期增長4%，其中增長幅度較大的為Windows商業產品和雲端服務收入，成長26%，但Surface營收則下滑了4%。生產力和商業流程部（Productivity and Business Processes）方面，增長13%至111.8億美元，其中Office 365因商用用戶已超越2億人，其用戶年增長率遂下滑至21%；至於其消費者訂閱人數則增加9.5%至3560萬人。

微軟財務長胡德（Amy Hood）在電話會議上表示，第一財季是個非常強勁的開端，整體趨勢都非常強，無論是Azure訂閱的規模和數量、Azure消費增長率的一致性、Microsoft 365的訂閱還是Dynamics上體現的一些信號及團隊協作平台Power Platform和LinkedIn等等，都說明這個季度的表現非常不錯。

「續訂表現非常好，重新獲得率也不錯，新業務也欣欣向榮。」胡德也表示，微軟有信心，這些趨勢將會持續一整年。

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