「黃金變綠說」網路上熱翻　專家說：純金免驚　清一清就好

▲黃金變綠？專家說不用擔心，清一清就好。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜昨（23）日一席「黃金變綠說」在網路上熱議。專家表示，黃金是很穩定的金屬，即使放久了「表面」確實會「不太乾淨」，但是並不會影響黃金的本質，所以黃金持有人不用擔心是否會影響到本質或影響到黃金的價值。

韓國瑜表示，自己在當立法委員的時候，曾去新店文園黃金庫房，並看到裡面的黃金因為放太久表面都變綠色，一席發言在網路平台發酵。引發央行大動作發稿，央行說明，監事會每年例行盤點黃金庫存2次，每屆監察院財政及經濟委員會視察1次，立法院財政委員會亦於105年、108年會期中，前往文園金庫視察，對於黃金存放管理均表肯定。

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但是也引發民眾關心，到底黃金會不會因為環境、沒有好好保管而受到影響。專家表示，台灣是潮濕的環境，確實可能會造成「黃金表面發綠」，甚至也會有一些白點、紅點等髒東西，在所難免。

但是許多投資人都會希望自己的黃金「嶄新」，不能有一些瑕疵，對黃金來說並沒有太大的意義。專家表示，成色（999純金）夠好的黃金，很難受到外界環境價值受到影響，專家透露也有投資人家裡就住北投，甚至還把黃金放在電視機上面，大家都知道北投有硫磺溫泉、電視機會散熱，如果是一般的物品恐怕都受不了，但是對於黃金也只是表面不太乾淨。

黃金是很穩定的金屬，不會因為外在的環境從999變成不純或變質，所以只要是成色夠好，民眾真的不用太擔心表面「有些綠」，清一清就好。