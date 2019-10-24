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修甲「細菌感染」截5趾　美甲師被失傷害…證人指認：不是她剪的啦

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▲美甲,指甲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲除了愛美的客人，美甲師有時也會幫不方便自己剪指甲的民眾服務。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北年近70歲的的老先生到美甲店剪指甲，結果腳趾因細菌感染潰爛，被迫截斷5隻腳趾，老先生控告潘姓美甲師和吳姓店老闆，涉嫌業務過失傷害罪，因為老先生視力不好，找當天同行友人出庭作證，結果友人一看發現，根本不是潘姓美甲師幫忙剪指甲的，加上無法排除老先生的傷勢與糖尿病有關，台北地檢署24日處分不起訴。

這名老先生因罹患糖尿病，加上身體行動不便，無法自己彎腰剪腳指甲，因此再2019年初，在朋友陪同下，到台北市萬華區1間美甲店修指甲，之後老先生左腳5隻指頭都發生潰爛，醫師認為細菌感染嚴重，為免惡化，幫老先生動手術，切掉5隻腳趾。

▲▼腳趾,指甲,腳掌,趾頭,腳,香港腳,腳臭。（圖／翻攝自pixabay）

▲老先生認為是美甲師服務不慎害他細菌感染，腳趾組織潰爛壞死。（示意圖／翻攝自pixabay）

老先生回想認為是美甲師害的，回到店裡，要當時在店內的外籍潘姓美甲師賠償30萬元，潘無辜拒絕稱「我不認識你，沒幫你做過」，老先生決定控告潘和吳姓美甲店老闆涉嫌業務過失傷害，還由當天陪他去美甲店的朋友，推著坐在輪椅上的他到地檢署開庭。

因潘姓美甲師在庭內一直用不流利的中文喊冤，而老先生又視力不好，檢察官請老先生的朋友進入偵查庭幫忙指認，才發現當時真的不是潘姓美甲師幫忙剪指甲的，而老先生所提出的診斷證明，除了寫腳趾組織嚴重潰爛壞死，也註明無法判斷原因，在不能排除老先生傷勢起因於本身疾病等因素下，以罪嫌不足等理由，處分不起訴美甲師和店家。

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