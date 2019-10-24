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陳同佳「自首」爆法界大老獻策　陳其邁籲：相關人士勿過多政治操作

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▲陳其邁籲香港政府協助我方赴港人員確認犯嫌身分及帶回，勿使重案犯嫌消遙法外。。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲陳其邁籲香港政府協助我方赴港人員確認犯嫌身分及帶回，勿使重案犯嫌消遙法外。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

殺害港女潘曉穎裝的「箱棄屍」凶嫌陳同佳，在港府拋出「自首說」後，隨即引爆台港政治與司法大戰，更被爆出其中有藍營「國師級的法界大老」向港特首林鄭月娥獻策。對此，行政院副院長陳其邁24日受訪時呼籲，相關人士勿過多政治操作。

《鏡週刊》報導指出，一位熟識管浩鳴的香港政界人士指出，藍營國師級的法界大老，數月前向港府高層獻策，策動陳同佳以「自首」的名義前往台灣受審，只要陳嫌被送到台灣受審，港府就可以從香港爭議的困境中脫身。

根據《ETtoday新聞雲》進一步掌握的訊息指出，「自首案」背後除了牽扯出台灣法界大老向港特首林鄭月娥獻策外，陳嫌的獄中教化師、香港聖公會秘書長管浩鳴更是多次穿梭台港，當他第一次和內政部長徐國勇見過面後，政府就已經提高警覺，甚至直接拒絕第二次會面。

《ETtoday新聞雲》調查後發現，台灣政府國安系統從起初已嗅到不對勁，並開始掌握，特別是在管浩鳴第一次與內政部長徐國勇見面時，一開口就談「陳同佳案」，讓相關單位提起警覺，爾後也拒絕二次會面，大家在拼湊出藍營法界大老向香港高層獻策的背景後，驚嘆形容是一場計畫專業且綿密的驚天佈局。

據媒體的披露，一位藍營法界大老在數月前向港府高層獻策，建議港方藉潘女命案兇手的即將出獄，策動其以「自首」名義前往台灣受審。據掌握訊息，該大老向港方高層表示，這項命案發生在台灣，如果兇嫌要到台灣自首，台灣勢必難以拒絕，而港方卻可以基於與台灣沒有司法互助協議，無需提供關鍵的審訊卷證，台灣司法單位在缺乏第一手的口供與偵訊資料下，也將難以對陳嫌課以死刑或無期徒刑。

評估上認為，這招是「一石二鳥」，港府既可以從香港爭議的困境下，另開戰場脫身，啞巴吃黃蓮的台灣，還將因為對陳嫌的「輕判」而受到輿論反噬，港府還能一吐數月來的怨氣。

陳其邁24日受訪時表示，這位藍營「國師級的法界大老」應該是理律事務所的陳長文，大家都知道他過去跟馬總統關係匪淺，也曾經擔任馬總統的律師。他說，「我們希望任何人假如跟陳嫌或者是家屬有接觸，應該要勸陳嫌儘速到台灣投案接受法律制裁。陳嫌旁邊相關人士，我們也呼籲不要做過多的政治操作，讓政治模糊整個司法審判跟司法追訴的焦點。」

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