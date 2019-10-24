伸張公權力！職業攤販脫產拒繳罰單　警聯手行政執行署大掃蕩

記者張君豪／台北報導

台北市東區忠孝東路一代商家雲集，下班尖峰時間總能見到攤販佔據捷運站周遭、人行道騎樓擺攤做生意。由於攤商多未繳稅且佔用公共空間明顯違法，警方多次取締開單告發，但道高一尺魔高一丈，職業攤商多脫產拒繳罰單。對此，轄區大安警方與行政執行署聯手出擊，針對欠繳罰單大戶調查身家、釐清財產狀況，強力追繳，希望能有效遏止攤商占用騎樓人行道的亂象。

▲大安警方聯合行政執行處分署人員聯手掃蕩違法攤商。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警方聯合行政執行處分署人員聯手掃蕩違法攤商。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方統計，2019年1到8月份轄區開出違反道交條例罰單4729件、迄今罰鍰尚未結案者有2859件，其中在該商圈違規攤商以脫產規避強制執行追繳的共有17人，積欠國庫金額高達295萬元。

大安警分局長周煥興為解決此問題，特地率轄區警員拜訪行政執行處台北分署長吳義聰，希望透過行政執行專業，並結合警方執行力，針對惡意脫產攤商的財產資料、家庭狀況、批貨來源、設攤地點等綜合資料造冊列管，積極蒐證追查。

警方24日下午執行掃蕩攤商的聯合稽查，當場查獲積欠國庫138萬元、55萬元的陳姓男女攤商，並查扣他們擺攤販售的衣服、飾品、3C商品一批，後續將透過行政執行署徹查這些職業違規大戶的財產資料，務求追討這些積欠國庫大筆罰金，仍執意違法擺攤賺錢的惡意脫產攤商

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