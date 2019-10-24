男寫遺書挽不回…背刺女直播主「倒臥血泊」續勒頸　下跪遭拒判賠700萬

▲廖男與邱姓17直播主女友分手後，多次要求復合遭拒，於2018年5月間持刀猛刺邱女背部，等她倒地又出手掐脖害邱女不治，北院10/24日判廖男須賠邱女父母700萬。（圖，資料照／翻攝當事人臉書）

記者羅志華／台北報導

廖晏霆於2018年5月間，不滿在《17》當直播主的邱姓女友拒絕復合，竟持刀埋伏在她住處，等開門時伺機闖入，並趁邱女驚嚇逃跑時，朝她背部猛刺；邱女倒在血泊中奄奄一息之際，廖男卻沒放過她，又出手勒頸，導致邱女送醫不治。北院一審時判廖男15年徒刑，目前仍上訴審理中；民事部分，北院10月24日判廖男賠償邱父400萬、邱母300萬，仍可上訴。

廖男是邱女粉絲，2人也是高中同學，大學畢業後交往了3、4年，直到2018年2月分手後，廖男多次向邱女要求復合，卻屢遭拒絕；廖男於2018年5月27日寫了遺書，企圖以「死亡宣告」挽回邱女，不料竟遭對方無視，一氣之下於28日晚間，持水果刀埋伏在邱女住處梯間，一見她開門便上前威脅，邱女驚嚇逃出門外，卻慘遭廖男持刀背刺，負傷掙扎後倒在屋內，廖男見狀竟又出手掐住滿身是血的邱女，直到她無力抵抗才鬆手。警消獲報趕抵現場，進門時卻見邱女倒在血泊中已氣絕多時，檢方依殺人罪起訴廖男。

北院一審時，廖男於庭上多次下跪道歉，卻遭邱女家長打臉，最後法官認廖男頗有悔意，讓他逃死判15年徒刑；上訴至高院時，廖男否認殺人犯意，更強調自己「深愛著」邱女，他因爭吵才失手殺死邱女，此話引來邱父不滿，含淚怒嗆「我一輩子也不會原諒你！我的女兒那麼可愛，我們夫妻傷心一年多，你摸摸良心，聽聽自己在說甚麼！？你敢說，我不敢聽！」。

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