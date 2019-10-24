俠女議員王欣儀籲北市府應提供老人「營養共餐」　提升長者餐食品質

▲台北市議員王欣儀呼籲，北市府應注重共餐長者餐食品質。（圖／王欣儀研究室提供）



政治中心／綜合報導

108年社會局補助477處社區照顧關懷據點預算為3.17億，其中有447處據點辦理老人共餐，而自今年1月至8月參與共餐之長者已達81萬人次。但市議員王欣儀發現，台北市所有共餐據點，目前只有82個據點各配置1名餐飲規劃員，其中包含丙級廚師29名及營養師1名，她要求社會局應注意共餐長者的餐食品質。

王欣儀認為，比照臺北市學校提供學童營養午餐所要求的食物內容及營養基準之相關規定，市府也應提供老人「營養共餐」。

王欣儀說，本市目前共餐據點提供餐食方式最主要有3種，即自煮（122個據點）、便當（109個據點）或採取複合式（125個據點），因為里上舉辦老人共餐通常會選擇價格實惠、較軟及易入口的食材做烹煮，但對於老人的營養需求可能就無法兼顧。



許多專家學者皆指出「預防重於治療」，因為很多疾病發生的原因之一常來自於不良的飲食習慣，有正確的營養概念知識，才能免於疾病的發生或惡化，尤其台北市已即將邁入超高齡社會，很多研究機構都有提出「老人營養學」相關資訊，政府更應傾力關注和面對這個議題。

王欣儀指出，市府針對老人共餐不應只是給予場地、餐費及人力上的經費補助，而是應全面暸解所有老人共餐據點提供的餐食情形，如對於食材來源、食品衛生安全及營養需求等都應嚴格把關並進一步關懷長者營養狀況。

另外，市府也必須針對各社區參與老人共餐的長者們之身體狀況也必需進行相關健康調查，因部份長者身體可能有些疾病，不同病體的飲食需求也會有不同，這些都應需暸解並掌握。

▲王欣儀指出，目前台北市共餐據點共計447處，其中僅有82處聘請餐飲規劃員，只佔18%有運用。其中包含29名丙級廚師、營養師卻只有一名。（圖／王欣儀研究室提供）



依照「社區照顧關懷據點補助項目及標準」規定，一週提供2次以上餐飲服務的共餐據點，可向社會局申請補助聘請兼職的餐飲規劃員，負責建立共餐服務流程、餐食規劃及志工督導，而規劃員可為持有營養師執照或丙級廚師執照；目前台北市共餐據點共計447處，其中僅有82處聘請餐飲規劃員，只佔18%有運用。其中包含29名丙級廚師、營養師卻只有一名。

而衛生局的台北市社區營養推廣中心曾協助轉介中心營養師至有輔導需求之共餐據點關懷長者營養狀況，迄今共計輔導77處共餐據點，也僅占全市共餐據點總數的17%。

王欣儀表示，為強化社區營養業務推動，確保本市長者健康，社會局與衛生局之間應積極合作並邀集學界、團體公會研商，儘速於本市所有共餐據點全面實施營養風險篩檢、安排據點負責人或工作人員參加營養講座或進行相關教育訓練。

另針對據點供餐餐廳，也應立刻規劃安排社區營養師進行相關訪視輔導，讓共餐長者能健康餐食，兼顧長者們的營養需求。