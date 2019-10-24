連灌8杯58高粱！男進警局18分鐘離奇亡　家屬崩潰：死了還銬在那

記者鄒鎮宇／苗栗報導

苗栗一名42歲鐘姓男子日前到親戚家喝酒，酒醉後失控被親友報警，沒想到他被上銬帶到警局18分鐘後，竟當場沒有生命跡象，送醫不治身亡。家屬怒控，員警完全沒有注意鐘男的身體狀況，「死了還銬在那」，要求對方負責。

鐘男17日晚間到親友家喝酒，懷疑酒量遭人小瞧，立刻連灌8杯58高粱混啤酒的「深水炸彈」，沒多久便開始發酒瘋，甚至衝到馬路上摔倒，導致頭部、手部及腳部受傷，家人因此撥打110請求幫忙。

「我現在擔心你的安全」員警勸說一番後，換來鐘男的三字經飆罵，只好強行將對方帶上警車，回到派出所內上銬，讓鐘男休息、冷靜。豈料，鐘男的家屬18分鐘後趕到派出所，發現鐘男早已失去意識，送醫後不治身亡。

▲▼鐘男妻子18分鐘後趕到警局，發現丈夫已無呼吸心跳。（圖／東森新聞）



鐘男的妻子表示，她進去看到丈夫雙手朝上，沒有反應，當員警進去說「先生、先生，你老婆來了」，這才發覺她的丈夫沒有呼吸心跳；另外，鐘男的哥哥痛斥，當下員警知道鐘男身上有傷，為何不送往醫院，反而帶到派出所銬著，「還把他銬在拘留室，到他死了還銬在那邊」。

對此，警方表示，鐘男到派出所後仍與員警發生衝突，才會將對方帶到拘留室，期間都有注意鐘男的意識及呼吸情況，他也未表明身體有不適。

▲鐘男的哥哥無法接受警方說法。（圖／東森新聞）



警方指出，他們對鐘男身亡的消息感到遺憾，根據法醫初步判斷，鐘並非外力、窒息致死，不排除是酒精藥物、疾病引發造成，詳細死因還有待檢方相驗後釐清。

鐘男家屬無法接受警方僅用幾句話交代，認為鐘男是家中的經濟支柱，對方的妻子只有打零工貼補家用，兩名孩子還在就讀國、高中，如今被留下的妻兒未來該如何是好？

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