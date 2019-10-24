原本「像奴隸被賣到妓院」…39具冰屍包括8女性　卡車司機開門嚇壞！

▲監視器拍到卡車23日凌晨駛離碼頭畫面，不久後司機自行報案稱在貨櫃中發現屍體。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國冷凍貨櫃運屍案震驚國際社會，警方確認39名死者均為中國公民，全案可能涉及人口販運。英媒指出，懷疑受害者可能是被人蛇集團組織偷渡，準備被送往餐館、美甲店、按摩院工作，甚至是被賣入性場所「當奴隸」。

英國《每日郵報》報導，39名死者中有31名男性和8名女性，其中包括一名剛成年的年輕女子。他們被鎖入冷凍貨櫃中，從比利時澤布呂赫運港（Zeebrugge）以貨輪運抵英國，結果被發現在「極度可怕」的情況下被活活凍死。

英國警方初步懷疑是人口走私案，已經開始調查是否有當地犯罪組織涉入。報導稱，這些人蛇集團經常將偷渡者當作奴隸賣到美甲店、按摩院或餐館，甚至強迫女性到特殊場所從事性工作。

負責駕駛卡車的25歲卡車司機羅賓遜（Mo Robinson）已經被補，英國警方23日晚間已經突襲了他和父母在北愛爾蘭阿馬郡（Armagh）的三間住所。警方試圖釐清，羅賓遜事前是否知道貨櫃裡藏有39名偷渡客。羅賓遜聲稱，通常這種冷凍貨櫃多用來載運餅乾和蘑菇。

▼25歲駕駛羅賓遜已經被依殺人罪嫌逮捕。（圖／翻攝自臉書）



據悉，死者生前被反鎖在狹窄且寒冷的隔音貨櫃中至少15個小時，直到羅賓遜打開貨櫃門檢查時才被發現。羅賓遜的一名友人向《每日郵報》透露，羅賓遜當時打開貨櫃確認文件，見到屍體後嚇壞了，立刻撥打電話報警。友人透露，「貨櫃內溫度為零下25度，死者被發現時已經死亡一段時間。」

友人信誓旦旦地向媒體表示，「羅賓森一家都是你能遇到最好的人，我現在告訴你，他根本不知道貨櫃裡有人。」

英國埃塞克斯郡警局在官網表示，必須對所有39名死者進行驗屍，才能確定其真正死亡原因，暫時無法估計需花費多少時間檢驗。警方同時證實，被用來運屍的卡車頭和貨櫃從不同地點入境英國，其中車頭從愛爾蘭都柏林（Dublin）出發，於20日在威爾斯霍利希德（Holyhead）入境；貨櫃則是23日凌晨才從比利時澤布呂赫（Zeebrugge）運抵珀弗利特（Purfleet）。

另據《電訊報》（The Telegraph）報導，警方初步鎖定由愛爾蘭人士組成的走私犯罪團體涉案。由於涉案卡車於2017年在保加利亞瓦爾納市註冊，登記在一間由愛爾蘭籍人士開設的公司名下，警方因此懷疑事件與當地「愛爾蘭共和幫」（Irish Republican gangs）有關。至於運屍用的貨櫃，則隸屬於一間在北愛註冊，但公司總部設在都柏林的公司旗下。

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▼ 英國警方證實，39名死者均為中國公民，31男8女都已經成年。（圖／路透）

