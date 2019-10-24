陳其邁嘆張善政很辛苦：變成韓國瑜失言澄清顧問團

▲韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜提出「故宮文物一次展」遭批不可行。前行政院長、韓國瑜國策顧問總召張善政24日召開記者會稱故宮文物一次展是「故宮4.0計畫」，批評韓國瑜的都是沒數位腦袋的人。對此，行政院副院長陳其邁24日受訪時感嘆張善政很辛苦，「變成韓國瑜失言澄清顧問團」。

陳其邁表示，當韓國瑜的國政顧問很辛苦，常常要幫他凹來凹去，「其實他的政見有時候都是聽到什麼就講什麼，想到什麼就講什麼，就像太平島挖石油，或者其他很多，我們高雄人現在還在等阿諾來，阿諾現在也還沒來。」

陳其邁說，假如真的要兌現韓國瑜講的話，他今天就不會跑來選總統，「高雄還有很多政見，雖然有一些大家聽起來覺得是好笑的政見，現在就一句說『誰說的，又沒有白紙黑字』，所以他現在講一講，什麼都不算。」

陳其邁感嘆，就等韓國瑜政見提出來再說，「要不然他今天到山上碰到人，他就講要升國旗，下次去海邊碰到潛水的人不知道又要講什麼，所以有時候我們也覺得他的國政顧問團很辛苦，每天都要幫他凹來凹去，變成韓國瑜失言澄清顧問團。」

其他人也看了這些新聞...

►初選後首度替蔡英文輔選 賴清德喊話僑胞：現在是團結時候

►如何讓兩岸外交休兵？ 韓國瑜以「阿拉丁神燈精靈」做比喻

►趁韓假直搗高雄公布立委名單 柯文哲：總不能永遠台北看天下

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來