逾百家公司違反勞工健康保護規則　王欣儀批：勞動局應積極保障勞工權益

▲逾百家公司違反勞工健康保護規則，外商GOOGLE也在列，讓市議員王欣儀痛批，勞動局應積極保障勞工權益。（圖／王欣儀研究室提供，下同）

政治中心／綜合報導

「勞工健康保護規則」要求事業單位須配置醫護人員之規定已施行6年，但截至今年9月底止，市議員王欣儀發現本市有272家勞工總人數在200到299人的事業單位，仍有高達3成8比例的事業單位目前無依法配置醫護人員，其中包含美商科高台灣分公司（GOOGLE）、台灣樂天市場（股），以及國際知名化妝品品牌，如新加坡克蘭詩、愛茉莉太平洋等，今日在市議會民政部門質詢時要求勞工局立刻檢討，積極改進。

王欣儀指出，中央的勞工健康保護規則於2011年1月修訂「勞工總人數在300人以上或從事特別危害健康作業的勞工總人數在100人以上者，應僱用或特約從事勞工健康服務之醫師並僱用護理人員，辦理臨場健康服務」並於2013年起開始施行；而自去（2018）年7月1日起，擴大適用至勞工人數在200至299人的事業單位，並採「特約」醫護人員之方式辦理，期讓本市逾70萬名的勞工朋友健康能因此受到保障。

王欣儀發現，截至今年9月底止，本市總共394家，勞工總人數在300人以上的事業單位，尚有14家未依規定僱用或特約醫師或未依法配置專任護理人員；而272家勞工總人數在200到299人的事業單位，仍有高達3成8（即102家）事業單位目前無配置，其中包含許多外商企業，如美商科高公司台灣分公司（GOOGLE）、台灣樂天市場（股），以及國際知名化妝品品牌，如新加坡克蘭詩、愛茉莉太平洋等都上榜。





王欣儀質疑，為擴大保障工作者的身心健康，「勞工健康保護規則」適用對象將繼續分階段推動，100到199人事業單位將在明年1月納入適用對象；50到99人事業單位在2022年時納入適用對象，但北市勞動局身為主政執法單位卻執行不力，本市廣大勞工族群的健康問題如何能受到保護。

王欣儀痛批，法令已有明文規定，符合條件的事業單位若未僱用或特約醫護人員，且限期內仍未改善，按職業安全衛生法相關規定，將可處3萬到15萬元罰鍰，但北市府勞動局卻毫無積極作為，到現在為止，針對勞工人數200-299人未依法配置醫護人員的事業單位僅裁處2家，但目前卻仍有1百多間違規，裁罰件數寥寥可數，難怪遲未配置醫護人員的事業單位根本不怕，依舊違法，造成4萬4千多名的勞工健康因此未獲得保障。



「配置臨廠醫護服務人員，是促進職場員工健康之基石。」因此，國內近幾年從修訂法規、參考專家意見及國外的做法，不但要求企業需要聘僱醫師，甚至職業病醫師，而且要有一定比例的職護，以維護員工健康。



王欣儀表示，針對勞動局未作為、失職行為應追究相關人員責任，而沒有履行法令之事業單位，也應立刻檢討如何採取補救行為，勿讓法令形同具文，造成本市勞工權益因而受損。