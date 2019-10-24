杜絕廢棄車輛！花蓮擬定自治條例納公、私有地廢棄車可清除

▲花蓮「廢棄車輛清除處理自治條例草案」，將公私有土地皆納入法規中，並增加廢棄車輛之移置費及保管費，一旦公告後廢棄車輛將無所遁形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為減少廢棄車輛占用道路，霸佔停車位或影響交通及環境，花蓮縣於今年度擬訂「花蓮縣廢棄車輛清除處理自治條例」，強化原本「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」，將公私有土地之廢棄車輛未來也將依法可進行清除處理。

▲環保局稽查人員每日主動查報占用道路之無牌車輛。

目前花蓮縣對廢棄車輛占用道路之處理，係環保局依據「廢棄物清理法」、「道路交通管理處罰條例」、「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」作為法源依據，針對占用道路之無牌車輛依法進行查報作業，並依規張貼「佔用道路廢機動車輛清理通知單」，請車輛所有人於7日內自行清理；逾期未清理者，將由案地所轄鄉鎮市公所進行移置至指定場所，俟公告一個月仍無人認領則依廢棄物清理法依廢棄物清除。另外，佔用道路但有懸掛號牌之疑似廢棄車輛部分，本局則將移請縣警察局依權責妥善處理。

此外，「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」皆以占用道路為認定及查報的依據，環保局為解決花蓮縣多年廢棄車輛隨意棄置於公、私有土地，卻因非屬道路無相關法規可執行清除處理之問題。

環保局今年草擬「花蓮縣廢棄車輛清除處理自治條例草案」，將公私有土地皆納入法規中，並增加廢棄車輛之移置費及保管費，一旦公告後影響環境衛生之廢棄車輛將無所遁形，屆時環保局也將掃蕩長期占用公有土地及停車場的廢車，避免造成污染及環境髒亂。

2017年花蓮縣環境保護局受理廢棄車輛陳情案件114件、2018年為126件、2019年截至目前共計121件，皆由車主自行移置或由執行機關移置至指定場所，再依法辦理後續相關事宜；除受理機關或民眾陳情外，環保局稽（巡）查人員也於每日進行主動查報占用道路之無牌車輛。