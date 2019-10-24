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蔡英文：陳同佳案沒有「髮夾彎」 政府行使管轄區立場一致

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▲蔡英文總統24日出席北部工業區後援會成立大會，針對陳同佳案強調政府立場從頭到尾都是一致的。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統24日出席北部工業區後援會成立大會，針對陳同佳案強調政府立場從頭到尾都一致。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統24日回應陳同佳案，強調政府沒有所謂的「髮夾彎」問題，立場從頭到尾都很一致，更何況台、港雙方都有管轄權，本案加害人、受害人都是香港人，相關事證也都在香港，香港有相當地緣關係，「所以我們要問清楚，香港究竟要不要行使管轄權，顯然香港是不願意，這種情況下，我們當然要行使我們管轄權。」

▲蔡英文總統24日出席北部工業區後援會成立大會，為後援會幹部授旗。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡總統24日出席北部工業區後援會成立大會，為後援會幹部授旗。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文總統24日下午到桃園市參加北部工業區後援會成立大會，為後援會幹部授旗，會場有北部縣市20餘個工業區逾千人到場，蔡英文與後援會幹部成員逐一合照，陪同者包括桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、經濟部長沈榮津與多位立委參選人。

▲蔡英文總統24日出席北部工業區後援會成立大會，強調政府沒有髮夾灣問題。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統24日出席北部工業區後援會成立大會，強調政府沒有髮夾灣問題。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文會後接受媒體聯訪，提問有關香港立法會，撤回逃犯條例修訂草案，蔡英文指出，港府撤回「反送中條例」其實無法解決根本問題，因為問題的根源在於香港人民對香港未來的民主與自由發展感到憂心，所以要奉勸香港政府，必須誠懇跟人民對話，找出一個有效方法，在香港實施民主制度，這樣香港才會穩定下來。

▲蔡英文總統24日出席北部工業區後援會成立大會，針對陳同佳案，蔡英文呼籲港府不能迴避提供必要協助。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統24日出席北部工業區後援會成立大會，針對陳同佳案，蔡英文呼籲港府不能迴避提供必要協助。（圖／記者沈繼昌攝）

至於陳同佳案，蔡英文認為，整個過程中，我們一再呼籲港府，本案涉及2人都是香港人民，本諸於對香港人民愛護與司法正義，香港本來就應該要提供相關司法協助，我還是要呼籲，我們願意行使管轄權，讓本案的司法正義可以獲得伸張，同時香府不能迴避提供必要協助的責任。

至於香港聖公會教省秘書長管浩鳴牧師擔心，陳同佳來台可能成為「政治籌碼」。蔡英文強調，很少看到有牧師有講話這麼政治化，畢竟台灣在整個案件處理過程，都著眼在管轄權的行使與司法正義伸張，以及我們對司法主權維護，「我不知道他為什麼要這樣說，說這話的人可能本身也有一定的政治思考。」

針對國民黨認為陳同佳案讓藍營撿到槍，讓綠營失分。蔡英文解釋，執政者處理這個案子，心裡想就是個案的司法正義、國家司法管轄權的行使以及國家主權的問題，這是執政者必須關注的事情，至於政治是不是失分不在我們的考量範圍。

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