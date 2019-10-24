酸韓國瑜高山升旗台「沒白紙黑字」 陳其邁：我們高雄人還在等阿諾來





▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜「放韓假」展開全台「傾聽之旅」，其中嘉義中埔座談他承諾將在3000公尺高山上廣設升旗台，不過，他24日又改口，要在每座山上都設升旗台是不可能的，不是說想到哪裡就可以做到哪。對此，行政院副院長陳其邁酸，韓國瑜又沒有白紙黑字，「我們高雄人還在等阿諾來」。

韓國瑜在中埔座談會，有一名韓粉提出建議，希望韓當選總統後，能在台灣所有高山設立升旗台，包括玉山、合歡山、梨山、阿里山等跨年看日出的重要高點，重現青天白日滿地紅飄揚的畫面。韓國瑜聽聞後現場答允，「升旗台是一定要的，雖然海拔3000公尺以上高山全設不容易，但為了宣揚愛國精神，我們會盡量來做！」

韓國瑜24日改口表示，此議題是他在嘉義座談時就有民眾提出，希望能在高山都豎立中華民國國旗，當場即回答，台灣3000公尺以上高山有兩百多座，要在每座山上都設升旗台是不可能的。他說，大家熱愛中華民國非常好，但若要每座高山都設升旗台，必須考量景觀、以及路線等問題，困難度太高，不是說想到哪裡就可以做到哪。

對此，陳其邁24日受訪時酸韓國瑜「沒有白紙黑字」，「他隨便講講你還真的認真考慮，他過去常常有這些要轟動武林、驚動全世界的講法，從太平島挖石油，到高雄人口五百萬，聽到這種轟動全世界的講法，這種政見的可行性，你問問高雄隨便一個人都知道。」

陳其邁說，很多人其實都知道這是韓國瑜的個性也改不了，想到什麼就說什麼，一會故宮、一會三千公尺升國旗，問問高雄人就知道他這些話的真實性，聽聽就好。他酸，「我們高雄人現在還在等阿諾來，阿諾現在也還沒來。」

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