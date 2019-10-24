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老農一早要去種田「撿到槍」　台南警循線查獲丟槍男到案

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▲黃姓男子將槍彈丟棄在偏避農地水桶邊，仍被市警三分局循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃姓男子將槍彈丟棄在偏避農地水桶邊，仍被市警三分局循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南１名黃姓男子，因怕家中藏有身故友人寄放之槍彈，故摸黑丟棄在偏避農地水桶邊，以為神不知鬼不覺，不料被早起上工的老農發現報警，市警三分局調閱監視影像循線追查，將黃嫌查緝到案，全案依槍砲罪嫌送辦。

▲黃姓男子將槍彈丟棄在偏避農地水桶邊，仍被市警三分局循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局於10月22日下午，破獲一起非法持有槍彈案，涉案人黃嫌因家中有身故友人寄放之非法槍彈，深怕遭檢警追緝，於19日趁著深夜時分四下無人之際，將持有之非法槍彈放入白底紅邊的小布包內，然後開車至台南市安南區公學路5段周遭，將該布包丟棄在農地水桶旁。

▲黃姓男子將槍彈丟棄在偏避農地水桶邊，仍被市警三分局循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃嫌認為該處為農耕地，且地處偏僻、人跡罕見，研判該布包丟棄於此處應無大礙，惟放置不久後，鄰近老農早起工作時發現該布包並報案，警方獲報立即趕至現場，並於農地旁布包內，當場起獲黑色改造手槍1把、子彈5發。

經三分局偵查隊及安佃派出所擴大調閱周邊監視器，並分析比對相關影像，查出應係黃嫌涉嫌藏放槍彈於農地，藉以逃避檢警追緝，於22日下午由偵查隊及安佃所佐警一同前往查緝黃嫌到案，該案宣告偵破。警方訊後黃嫌坦承不諱，全案依槍砲彈罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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