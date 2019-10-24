「出售」牛奶針給毒蟲施打暴斃　醫師辯「符合醫療目的」判賠300萬

▲診所醫師「出售」牛奶針害毒蟲暴斃，判賠3百萬。（圖／示意圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

大里區育德診所醫師林育德2015年至2016年間，幫有毒癮的廖姓等3名男子施打俗稱「牛奶針」的「普洛福」組合針劑，暴斃在診所內或送醫不治。林育德遭法院依過失致死罪判6年上訴中，廖男父母向林男求償300萬元，台中地院審結判准，全案可上訴。

判決書指出，在大里區開診所的醫師林育德，因為是中部地區提供牛奶針給毒蟲緩解睡眠障礙、煩躁不安等戒斷症狀最容易的地點，聲名大噪，門庭若市，成為毒蟲的最愛。林育德雖有對毒蟲看診，但未經評估就提供施打牛奶針，1組400元、2組800元，等於是直接「出售」給他們。

這些毒蟲，在診所櫃台付錢拿到針劑後，就直接到後方臨時病床上，由林醫師協助或自行施打，有些人還買回家自己打。豈知，2015年6月、9月、2016年4月，分別有林、廖、邱姓毒蟲跟林醫師購買牛奶針，在診所自行施打後，當場暴斃或送醫不治。

林育德在法庭上辯稱，組合針劑可有效減輕戒斷症狀，3死者施打都符合醫療目的，他也有要求病患簽下切結書，確認病患無施用毒品，不得重複施用牛奶針等；死者當天在診所僅施用1至2組，並未過量，可能是死者隱瞞施用毒品情形，才會造成暴斃。

台中地院刑事庭審理後認為林醫師有過失，依過失致死罪判他6年徒刑，目前上訴中。

民事庭則認為，廖姓死者有年老父母要撫養，其父母請求侵權損害賠償300萬元，因被告的過失行為與廖男死亡有因果關係。林育德則未在言詞辯論期日到場，也沒提出書狀作何聲明或陳述。

法官認為，廖男因上述事故死亡，原告2人白髮人送黑髮人之痛苦，參酌廖男父母名下僅有老舊汽車1部，均無固定資產，且2017、2018年都沒有所得，依雙方財力及地位、經濟狀況等，原告請求精神慰撫金300萬元為適當。

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