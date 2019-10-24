全球人壽不動產投資「有收益沒利用」　金管會開罰100萬

▲全球人壽投資不動產，不符合即時利用並有收益規定，金管會開罰100萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（24）日表示，全球人壽保險因投資不動產違反相關法令，不符合「即時利用並有收益」規定，因此核處罰鍰新台幣100萬元，並予以3糾正。

金管會去年辦理不動產專案檢查時，發現全球人壽不動產投資沒有符合即時利用並有收益認定標準，且未依規定期限內，向金管會申請專案報核，與保險法第146條之2第1項規定不符。

金管會保險局官員指出，全球人壽在新竹市有素地，當初有出租，但沒有興建任何建物，因此不符合「即時利用並有收益」規定，且到專案檢查時，都沒有申請展延，挨罰100萬元。

至於為何未申請展延，保險局官員說明，全球人壽是在2011年6月取得不動產，因有土地利用的需求，這段期間有幾次經金管會同意展延，到最後一次展延日期為2018年6月24日，但該公司以為租約要起算2年會到明年7月，因此沒有申請展延，對於法令規範認知有落差。

另外，全球人壽辦理房屋委託代銷公司的甄選評比作業尚未嚴謹，加上提報董事會核決工程預算案，沒有提供完整資料，不利董事會決策參考，以及辦理合建開發案，尚未就廠商招標方式及遴選標準訂定控管程序，有礙健全經營之虞，因此予以3項糾正。

保險局官員說，全球人壽有收益卻沒有利用，呼籲保險公司以保險資金辦理不動產投資，應符合保險法第146條之2第1項，有關不動產投資應以即時利用並有收益為限的規定，以保障保戶權益及確保保險業穩健經營。