　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

全球人壽不動產投資「有收益沒利用」　金管會開罰100萬

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲全球人壽投資不動產，不符合即時利用並有收益規定，金管會開罰100萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（24）日表示，全球人壽保險因投資不動產違反相關法令，不符合「即時利用並有收益」規定，因此核處罰鍰新台幣100萬元，並予以3糾正。

金管會去年辦理不動產專案檢查時，發現全球人壽不動產投資沒有符合即時利用並有收益認定標準，且未依規定期限內，向金管會申請專案報核，與保險法第146條之2第1項規定不符。

金管會保險局官員指出，全球人壽在新竹市有素地，當初有出租，但沒有興建任何建物，因此不符合「即時利用並有收益」規定，且到專案檢查時，都沒有申請展延，挨罰100萬元。

至於為何未申請展延，保險局官員說明，全球人壽是在2011年6月取得不動產，因有土地利用的需求，這段期間有幾次經金管會同意展延，到最後一次展延日期為2018年6月24日，但該公司以為租約要起算2年會到明年7月，因此沒有申請展延，對於法令規範認知有落差。

另外，全球人壽辦理房屋委託代銷公司的甄選評比作業尚未嚴謹，加上提報董事會核決工程預算案，沒有提供完整資料，不利董事會決策參考，以及辦理合建開發案，尚未就廠商招標方式及遴選標準訂定控管程序，有礙健全經營之虞，因此予以3項糾正。

保險局官員說，全球人壽有收益卻沒有利用，呼籲保險公司以保險資金辦理不動產投資，應符合保險法第146條之2第1項，有關不動產投資應以即時利用並有收益為限的規定，以保障保戶權益及確保保險業穩健經營。

ET快訊
即／不堪網路霸凌！女歌手驚傳「燒炭輕生」急救中
年輕型直腸癌特別「惡」　台大醫點出關鍵原因
月入不到4萬！小資女成功買2房　存錢法公開網看呆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

明年保費漲定了恐現保費懸崖　新光金副董李紀珠這樣看

全球人壽不動產投資「有收益沒利用」　金管會開罰100萬

遠雄人壽投資不動產有5大缺失　金管會祭出850萬元罰單

「3大族群」適合投保小額終老！專家點出關鍵：基本規劃顧好後　可另補6大保障

小額終老保單熱夯！「門檻低+保費便宜」高齡民眾可投保　輕微體況也享50萬保額

全台灣僅908位「特許財務規劃師」　錠嵂保經有97人拿FChFP證照！佔比10.68%

東森華南寵物險熱賣！「理賠次數無上限、免自負額」吸睛　已賣掉262張保單

明年保費變貴有3大因素　調整幅度曝光「台、外幣保單漲2%至3%」

遺產E劇場／繼承資產有公設保留地　虛增淨值致遺產稅暴增

新壽培育「π型人才」　派員赴新加坡交流打造新視野

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

明年保費漲定了恐現保費懸崖　新光金副董李紀珠這樣看

全球人壽不動產投資「有收益沒利用」　金管會開罰100萬

遠雄人壽投資不動產有5大缺失　金管會祭出850萬元罰單

「3大族群」適合投保小額終老！專家點出關鍵：基本規劃顧好後　可另補6大保障

小額終老保單熱夯！「門檻低+保費便宜」高齡民眾可投保　輕微體況也享50萬保額

全台灣僅908位「特許財務規劃師」　錠嵂保經有97人拿FChFP證照！佔比10.68%

東森華南寵物險熱賣！「理賠次數無上限、免自負額」吸睛　已賣掉262張保單

明年保費變貴有3大因素　調整幅度曝光「台、外幣保單漲2%至3%」

遺產E劇場／繼承資產有公設保留地　虛增淨值致遺產稅暴增

新壽培育「π型人才」　派員赴新加坡交流打造新視野

香港街頭暴力比SARS更致命！謝鋒：反對派目的是想顛覆「一國兩制」

中華男足FIFA最新排名再滑落　跌至130名、仍排在亞洲第24位

管浩鳴證實：委託理律為陳同佳打官司「但不是陳長文辯護」

余祥銓現身攝影棚...被問余苑綺表情沉重「別問了」：二姊想靜一靜

藥商女業務與名醫婚外情　9年生2子還墮胎3次…妻子發現怒告判賠50萬

ABL／曾文鼎扛先發賈西亞打替補　大房東霸氣沒在怕！

快訊／不堪網路霸凌　24歲楊上昀驚傳燒炭自殺　

彰化建設綠電獲3.3億回饋金　經部：資助1.6萬名學童吃三年營養午餐

墮胎議題隱含的厭女症：會墮胎的都是壞女人

嘉藥學海計畫國外專業實習分享會　共創國際競爭力

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

保險熱門新聞

「晚了就買不到」賣儲蓄險　金管會盯上了

小額終老保單熱夯！「門檻低+保費便宜」高齡民眾可投保

壽險業願有替代新品　搶攻投資型保單

東森華南寵物險熱賣！9月來已賣掉262張保單

保單明年漲定了「儲蓄險恐暴漲30%」

全台灣僅908位「特許財務規劃師」錠嵂保經10.68%

明年保費變貴有3因素　調整幅度曝光

遠雄人壽有5大缺失　金管會祭出850萬罰單

「誰還敢保南山！」誤報保戶身故烏龍打擊民眾信心　業務員憂心

「3大族群」適合投保小額終老！專家點出關鍵

一張表懂車禍調解官要看的單據

三商美邦人壽前9個月賺35億元「年成長近8倍」

新壽培育π型人才　派員赴星國交流

遺產E劇場／資產有公設保留地　虛增淨值致遺產稅暴增

更多熱門

相關新聞

遠雄人壽有5大缺失　金管會祭出850萬罰單

遠雄人壽有5大缺失　金管會祭出850萬罰單

金管會今（24）日針對遠雄人壽祭出處分，主要是辦理投資不動產投資業務專案檢查時，發現遠雄人壽辦理不動產投資開發及銷售作業、利害關係人交易、內部稽核單位查核作業，以及防制洗錢作業等業務有違反相關法令，因此核處罰鍰新台幣850萬元，並予以16項糾正。

「3大族群」適合投保小額終老！專家點出關鍵

「3大族群」適合投保小額終老！專家點出關鍵

小額終老保單熱夯！「門檻低+保費便宜」高齡民眾可投保

小額終老保單熱夯！「門檻低+保費便宜」高齡民眾可投保

全台灣僅908位「特許財務規劃師」錠嵂保經10.68%

全台灣僅908位「特許財務規劃師」錠嵂保經10.68%

東森華南寵物險熱賣！9月來已賣掉262張保單

東森華南寵物險熱賣！9月來已賣掉262張保單

關鍵字：

金管會全球人壽不動產保險

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

貨車藏39具屍體　英媒：死者全為中國人

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面