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好天氣到周日！氣象局曝「下一波變天時間點」　北東轉濕又變涼

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▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人。（圖／記者李毓康攝）

▲周日至下周三降雨機率會再稍稍提升。（示意圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

今日仍是東北風持續影響的天氣型態，大台北地區及東半部偶有零星飄雨。中央氣象局預報員王品翔表示，周五、六仍受東北風影響，東半部跟北部有零星飄雨，白天高溫可達27至28度，要到周日至下周三，降雨機率會再稍稍提升；中南部則都是晴朗天氣型態，高溫約31至32度。

▲▼雷達迴波圖上顯示，台灣上空並無太多水氣。（圖／氣象局）

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▲雷達回波圖上顯示，台灣上空並無太多水氣。（圖／氣象局，下同）

王品翔指出，未來一周仍是受到東北風影響的天氣型態，周五、周六東北部及北部有零星飄雨，白天高溫約27至28度；中南部整周都是晴朗天氣型態，高溫31至32度。他說，周日到下周三受到水氣影響，基隆北海岸、宜蘭天氣轉陰，降雨狀況會再提升一些，中南部維持多雲到晴。

臉書粉專「天氣即時預報」表示，天氣幾乎沒有改變，由於北風偏弱，帶來的涼空氣稍少一點，各地都是「早晚涼、中午暖熱、溫差大」的天氣型態，郊區、空曠處清晨溫度可至20°，已經偏涼冷了。因為北風水氣不多，直至周日的降雨情形為，中南部、外島一如往常，好天氣，北東部只有「基隆北海岸」容易偶有降雨，其他地區若有雨，都是「短暫或少」。

▲▼第21號中度颱風「博羅依」對日本影響不大。（圖／氣象局）

▲第21號中度颱風「博羅依」對日本影響不大。

至於目前是否有觀察到颱風訊號？氣象局表示，第21號中度颱風「博羅依」，最新位置已經在日本東南方海面上，對日本影響不大，目前也沒有看到颱風訊號，有部分模式做出熱帶性低氣壓的反應，可能有點訊息，但機率還沒很大，還要持續觀察。

未來一周溫度方面，氣象局指出，北部低溫約19到21度，台北市維持21度，基隆北海岸約19度，中南部因水氣比較少、天氣晴朗，清晨可能有點輻射冷卻效應，約20到22度；高溫部分，北東約26到28度，中南部約30、31度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲北部未來一周溫度趨勢圖。

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