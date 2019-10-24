台指期創新高後市如何？　分析師：下跌空間不大...週五通常觀望氣氛濃

記者余弦妙／台北報導

台指期今（24）日尾盤一鼓作氣，衝上11,292點，改寫台指期歷史新高，收盤仍挺在11,290點，上漲90點，展現強攻企圖心。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭表示，台指期創下歷史新高，以目前走法來看，下跌空間應該不多，就算跌，也會很快的漲回來，但由於明天正逢周五，在排除其他因素的情況之下，除非美股出現大的波動，否則周五行情會相較冷靜。

王榮旭表示，從今天的台股來看，就可預期到台指期的表現，且近期台股受惠於中美貿易戰的轉單效應，盤勢都還算不錯，不過明天剛好正逢週五，根據以往經驗來看，預估明天的台指期應會趨於冷靜，震盪幅度不大主要是假日前，投資者心態多半都是保持觀望，怕周六、周日可能出現大事件，因此成交量也會比較縮減。

王榮旭表示，今天的台指期開盤價與昨天的收盤價相去不遠，開出一個小平高盤後，尾盤往上攻，觀察近期盤勢，都是漲多跌少，其實從10月8日以來，大概每2、3天就會創一個新高，這就是一個比較強烈的多頭趨勢，且目前也無明顯訊號顯示看空。

另外，王榮旭也提到，最近的經濟數據都偏弱，但近期股市卻是往上走的趨勢，股市算是領先指標，且觀察明年的景氣情況相當不錯，尤其是台積電這類的電子類股均受惠於這次的中美貿易戰轉單效應。

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王榮旭預估明日指數漲幅應該不大，但仍建議投資人還是可以觀望今晚的美股，因為美股基本上都會牽動台指期與台股的盤勢，如果美股並未出現較大的拉鋸，就會建議投資人可以拉回找買點，漲的時候不要追，這樣的操作會比較適合。

