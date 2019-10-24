長榮航太斥資3.7億元擴建新廠　搶攻飛機零組件修護高毛利商機

▲長榮航空發言人陳耀銘（圖中）宣佈長榮航太董事會決議通過斥資3億7070萬元，在桃園市觀音工業區興建零組件修護工廠。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮集團旗下小金雞長榮航太今（24）日召開董事會，決議通過斥資3億7070萬元，在桃園市觀音工業區興建零組件修護工廠，可望與美國奇異公司技術合作，整合現有零組件修護設備，搶攻高端發動機零組件維修商機。

長榮航空旗下的長榮航太，曾以波音B767飛機改裝訂單，為其加裝翼尖整流翼，創下全球最短時間完工的紀錄，在國際間打響名號，目前已囊括全球40多家航空公司的飛機維修訂單。

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長榮航空發言人陳耀銘表示，長榮航太提供高品質的機體、發動機及零組件維修服務，考量公司長期發展所需，將以自地委建方式，在現有長榮航太觀音分公司工廠西側，興建一座地上三層、鋼骨造的零組件修護工廠，總樓地板面積達1萬3495平方公尺，新廠預計明年底完工，後年正式投產。

陳耀銘指出，長榮航太目前在手合約穩定成長，過去飛機發動機的零組件修護，須送至國外原廠維修，往返至少三個月，長榮航太興建新廠後，能與發動機製造商美國奇異公司洽談技術授權，不僅能節省客戶相關維修時程，也能提升自身高端發動機零組件維修能力。

法人表示，後勤維修對於航空公司來說相當重要，而台灣從事飛機維修的亞航及長榮航太，受惠於廉價航空興起，帶動飛機維修市場每年平均有4.5%成長率，2018年營收也分別創下近五年新高。

長榮航太去年已接下6架波音767訂單，並在去年下半年密集交機出廠，帶動營收與獲利持續成長。長榮航空表示，受到去年八月長榮航太合併長榮航宇影響，長榮航太全年獲利略為下修至20億元，但仍比2017年全年獲利13.8億元大幅成長。