Google等外商公司違反勞工健康保護規則　王欣儀要求勞工局檢討

▲王欣儀要求勞動局應積極保障勞工權益！（圖／王欣儀提供）



記者蔡文鈴／台北報導

「勞工健康保護規則」要求事業單位須配置醫護人員之規定已施行6年！不過台北市內有3百多家公司未依法配置醫護人員，其中包含美商科高台灣分公司「Google」，還有國際知名化妝品品牌。對此，台北市議員王欣儀24日在市議會民政部門質詢時，要求勞工局立刻檢討，積極改進！

王欣儀發現，截至今年9月底止，本市總共394家，勞工總人數在300人以上的事業單位，尚有14家未依規定僱用或特約醫師或未依法配置專任護理人員；而272家勞工總人數在200到299人的事業單位，仍有高達3成8事業單位目前無配置，其中包含許多外商企業，如google、台灣樂天市場，還有國際知名化妝品品牌，新加坡克蘭詩、愛茉莉太平洋等都上榜！

王欣儀質疑，為擴大保障工作者的身心健康，「勞工健康保護規則」適用對象將繼續分階段推動，100到199人事業單位將在明年1月納入適用對象；50到99人事業單位在2022年時納入適用對象，但北市勞動局身為主政執法單位卻執行不力，本市廣大勞工族群的健康問題如何能受到保護？

王欣儀痛批，法令已有明文規定，符合條件的事業單位若未僱用或特約醫護人員，且限期內仍未改善，按職業安全衛生法相關規定，將可處3萬到15萬元罰鍰，但北市府勞動局卻毫無積極作為，到現在為止，針對勞工人數200-299人未依法配置醫護人員的事業單位僅裁處2家，但目前卻仍有1百多間違規，裁罰件數寥寥可數，難怪遲未配置醫護人員的事業單位根本不怕，依舊違法，造成4萬4千多名的勞工健康因此未獲得保障！

王欣儀表示，針對勞動局未作為、失職行為應追究相關人員責任，而沒有履行法令之事業單位，也應立刻檢討如何採取補救行為，勿讓法令形同具文，造成本市勞工權益因而受損！

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