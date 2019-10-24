陳同佳「投案窗口」台港有聯繫！港警務處承諾「有訊息會通知」

▲陳同佳23日刑滿出獄，何時投案仍是未知數。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委邱垂正24日表示，台灣已經為陳同佳建立「投案窗口」，他隨時都可以投案。據了解，此窗口由刑事警察局設置，與香港警務處有聯繫，陳同佳若有投案意願，可聯絡香港警務處，警務處會再通知「投案窗口」，由台方安排赴台事宜。

邱垂正在例行記者會上表示，陳同佳涉及重大殺人案，政府有必要掌握他的行蹤，目前是註銷他的網路簽證，但沒有禁止他入境，要透過臨櫃申請，「他來台灣不是商務，也不是觀光，是殺人兇嫌，不能來台自由行，我們已經成立了單一投案窗口，陳同佳要來台灣面對司法，可與窗口做聯繫，政府已經準備就緒，依照法定程序辦理。」

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正提到，由於港府目前仍無法掌握陳嫌來台時間，政府尚在等待通知，為了降低不確定性，才會設置單一窗口，也正式通知港府，請港府轉達陳嫌，安排相關事宜，「除了單一窗口，也會持續透過既有的聯繫機制（策、協兩會）來做溝通。」

邱垂正強調，涉及台港兩地的刑事案件，一定要透過司法互助合作機制，才能夠順利順暢，這段時間以來，我們盡了最大努力與港府溝通，但是港府一直強調沒有司法管轄權，所以才說「香港不辦，台灣來辦」，希望香港政府履行諾言，提供對此案的協助，讓人犯與事證成功來到台灣。」

據了解，單一投案窗口是刑警局為了陳同佳的案子所設置，建立在台港既有的合作管道上，港方的聯繫單位為警務處，雙方已有基礎互動，但目前尚在等待陳同佳聯繫。此外，香港聖公會教省秘書長、北京政協委員牧師管浩鳴若要陪同陳同佳來台，也必須透過此窗口。