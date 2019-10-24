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高麗菜量足價低　彰化二林農民開放自採「4顆50元」

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▲目前平地初秋高麗菜已採收已進入市場交易，品質佳價格每公斤10至13元，品相差、有蟲害的約在6元至8元間。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲目前平地初秋高麗菜已採收已進入市場交易，品質佳價格每公斤10至13元，品相差、有蟲害的約在6元至8元間。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今日節氣進入霜降，是秋季的最後一個節氣，一般來說代表此時已入深秋，大部分地區都能感受到變涼與寒意，冬天將近，飲食中最少不了是火鍋，而食材想當然爾則非高麗菜莫屬，彰化卻傳出高麗菜批發價格低廉狀況，二林一名顏姓菜農已耕鋤1甲地損失30萬，25日將開放菜園供民眾自採「4顆50元」希望貼補本錢。

▲彰化傳出高麗菜批發價格低廉狀況，二林一名顏姓菜農25日將開放菜園供民眾自採。（圖／翻攝自Facebook／二林人的大小事）

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▲彰化傳出高麗菜批發價格低廉狀況，二林一名顏姓菜農25日將開放菜園供民眾自採。（圖／翻攝自Facebook／二林人的大小事）

雲林縣廖姓菜農表示，目前平地初秋高麗菜已採收進入市場交易，賣相好、品質佳，每公斤10至13元，品相差、有蟲害的約在6元至8元間，高麗菜每公斤成本需要10元，一分地採收只有2萬多元，農民選擇棄收耕鋤。程姓盤商指出，目前市場供需還能平衡，平地高麗菜每箱20公斤300元，高山高麗菜30公斤每箱800元，農民所種植的平地高麗菜，都預計在11月採收上市，到時市場到貨量激增，供銷失衡將會造成價格更不理想。

西螺果菜市場指出，產區氣候持續穩定，蔬菜生長情形順暢，其中以秋、冬性季節性蔬菜最為明顯，高麗菜到貨品質以中下貨居多，受傳統零售銷售不暢影響，承銷商採購意願趨緩，價格下跌，目前高麗菜日交易量約為226公噸，每公斤交易價格，上價23.9元、中價14.5元、下價6.9元、平均14.8元。目前黃昏市場、傳統市場零售價一斤約40元，採購蔬菜的家庭主婦說還未感受有明顯低價狀況。

▲目前平地初秋高麗菜已採收已進入市場交易，品質佳價格每公斤10至13元，品相差、有蟲害的約在6元至8元間。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲目前平地初秋高麗菜已採收已進入市場交易，品質佳價格每公斤10至13元，品相差、有蟲害的約在6元至8元間。（圖／記者蔡佩旻攝）

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