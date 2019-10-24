台灣共享經濟協會「美食外送平台業者自律公約」　四大平台率先響應

▲Uber Eats、Deliveroo、GoGoVan、Lalamove等四家業者響應「美食外送平台業者自律公約」。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

美食外送已融入大眾飲食和日常生活，而新經濟模式的興起，也創造了新型態彈性的工作機會；不過，近期美食平台外送員意外頻傳，引起了大眾關注，因此台灣協作暨共享經濟協會(SEAT)與多家美食外送平台業者共同參與訂定「美食外送平台業者自律公約」，此一公約首波有Uber Eats、Deliveroo、GoGoVan、Lalamove等四家業者響應。

「美食外送平台業者自律公約」以「外送夥伴安全保障」、「消費者權益」及「維護食品安全」這三大面向為標準，以確保外送員安全和權益、食品安全、交通安全、兼顧消費者權益為前提，發揮自律和他律精神。

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對此，Uber Eats也表示，將持續自主加強落實公約三大面向，提供好的服務體驗同時也皆積極提升安全措施。在提升安全意識方面，會針對外送夥伴溝通，Uber Eats 計畫在各種管道宣導政府與警察單位道路安全相關資訊。

且將不斷優化APP體驗，更著重在透過科技提升外送夥伴的安全，因此增加安全工具組 (Safety Toolkit)，包含110緊急救援、速限提醒、分享行程功能等，提升外送夥伴安全上更多的協助。另外外送夥伴也可透過APP可以與24小時客服即時回報任何狀況，也可以至Uber Eats服務中心由現場專人協助解決疑問。

Uber Eats 和汽車貨運業者也會鼓勵外送合作夥伴自行視個別情況申請相關保險，以保障其安全和權益。除強制險外，在台北、新北、基隆、桃園、高雄、屏東、台南、雲林、嘉義地區，合作貨運業者皆有為外送夥伴加保雇主補償險，也將於近期推動至其他營運城市。Uber Eats指出，與汽車貨運業合作夥伴已經在加速研擬增加適當的商業保險，讓所有合作外送夥伴在使用平台接案時受到保險保障。

最後，Uber Eats也強調，未來將積極參與討論，也會持續與產業各界意見領袖，包含相關領域專家、學者、主管機關積極建立對話。