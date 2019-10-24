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台東參加大阪旅展吸人氣　主打熱汽球10週年及有機茶品

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▲▼台東首度到大阪參加國際旅展，主打明年熱汽球十週年驚喜之旅及行銷台東特色茶品。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東首度到大阪參加國際旅展，主打明年熱汽球十週年驚喜之旅及行銷台東特色茶品。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

由「世界最大旅遊節目」JATA日本旅遊博覽會在INTEX大阪舉行的國際旅展，24日熱鬧登場，台東首度來到大阪參展，縣府團隊帶領縣內佳芳有機茶園、青澤良品有限公司等茶品、伴手禮品牌，推介日本遊客最愛的特色景點、慢活、慢食之旅。

▲▼台東首度到大阪參加國際旅展，主打明年熱汽球十週年驚喜之旅及行銷台東特色茶品。（圖／台東縣政府提供，下同）

開幕現場高詢問度有「世界12大熱氣球節活動」美譽的台灣國際熱氣球嘉年華，是台灣夏季最高人氣的活動之一，為期45天的熱氣球節每年吸引近百萬遊客共襄盛舉；明年2020將推出十週年驚喜之旅，預計吸引更多關西旅客熱烈響應。

▲▼台東首度到大阪參加國際旅展，主打明年熱汽球十週年驚喜之旅及行銷台東特色茶品。（圖／台東縣政府提供，下同）

一連4天提供茶藝展演及試飲會 ，讓現場曰本民眾近距離體驗台東茶的美好滋味。

10月24日及10月27日在四天王寺前夕陽丘的商業區開設品茗名店「はな咲み荼」的茶道師谷口惠美子免費提供茶藝展演及試飲會 ，讓現場民眾近距離體驗台東茶的美好滋味，台東茶香飄展場，讓不少民眾駐足品嚐。希望能讓更多人喜歡台東優質清香的好茶。

縣府交觀處指出，據交通部觀光局統計，日本旅客來台數逐年穩定成長，台東縣政府連年參加日本旅展，深耕旅遊市場，爭取更多日本遊客前來體驗。未來將整合在地特色商家，持續開創更多新型的主題遊程，讓台東成為全球旅人探尋自然生活的重要地標。

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