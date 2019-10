貨車藏39具屍體　英媒：死者全為中國公民

▲貨車藏有39屍體,警方昨日說明釐清死者身分為首要任務。英媒最新消息則指出死者全為中國人。(圖/路透)



記者丁維瑀、詹雅婷/綜合報導

英國東南部艾塞克斯郡(Essex)一輛貨車23日被發現裡面藏了39具屍體,英媒最新消息指出,死者全為中國籍公民。25歲男子羅賓遜(Morris Robinson)來自北愛爾蘭,當時他駕駛卡車,目前已被逮捕並涉嫌謀殺,他的照片也在媒體曝光。

▲駕駛照片在媒體曝光。(圖/翻攝自臉書)



英國媒體天空新聞台(Sky News)報導,39名死者全是中國人。警方仍在釐清詳細案情。近年來,英國與其他歐洲國家發生多起大量移民罹難事件,他們通常被發現死在卡車或貨櫃輪船。《路透社》報導,4名人口販運者今夏被判處無期徒刑,原因是2015年奧地利一輛廢棄卡車內藏有71具移民屍體。而依據英媒消息,2000年位於英國肯特郡的一輛貨車也藏有58具中國公民的屍體。

比利時檢察官辦公室表示,目前仍不清楚39名罹難者何時、何地「被放入」貨車當中,未來將繼續與英國警方合作,查明事件前因後果,但現階段不會公布進一步的消息。

▲▼事件震驚國際各界。(圖/路透)



