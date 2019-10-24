貨車藏39具屍體　英媒：死者全為中國公民

▲貨車藏有39屍體，警方昨日說明釐清死者身分為首要任務。英媒最新消息則指出死者全為中國人。（圖／路透）



記者丁維瑀、詹雅婷／綜合報導

英國東南部艾塞克斯郡（Essex）一輛貨車23日被發現裡面藏了39具屍體，英媒最新消息指出，死者全為中國籍公民。25歲男子羅賓遜（Morris Robinson）來自北愛爾蘭，當時他駕駛卡車，目前已被逮捕並涉嫌謀殺，他的照片也在媒體曝光。

▲駕駛照片在媒體曝光。（圖／翻攝自臉書）



英國媒體天空新聞台（Sky News）報導，39名死者全是中國人。警方仍在釐清詳細案情。近年來，英國與其他歐洲國家發生多起大量移民罹難事件，他們通常被發現死在卡車或貨櫃輪船。《路透社》報導，4名人口販運者今夏被判處無期徒刑，原因是2015年奧地利一輛廢棄卡車內藏有71具移民屍體。而依據英媒消息，2000年位於英國肯特郡的一輛貨車也藏有58具中國公民的屍體。

比利時檢察官辦公室表示，目前仍不清楚39名罹難者何時、何地「被放入」貨車當中，未來將繼續與英國警方合作，查明事件前因後果，但現階段不會公布進一步的消息。

▲▼事件震驚國際各界。（圖／路透）



BREAKING: Sky News understands all of the 39 people who were found dead in a lorry container in Essex were Chinese nationals.



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