8個月偷4次！　無業男潛工地大樓竊電纜變賣　加重竊盜罪起訴

▲桃園市林姓男子去年10月至今年5月間，屢次潛入桃園市工地竊取電線電纜，剝去外皮販售圖利。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市待業中林姓男子屢次潛入桃園與龜山區工地或工廠內，趁無人看守竊取電纜、電線，再以美工刀割斷後剝去外皮，再將內部銅線或銅管變賣圖利，案經受害業主報警，警方循線拘捕林男到案；檢方偵訊時，林坦承犯行，檢方根據現場遺留寶特瓶上DNA、監視畫面截圖與手套等證物，24日偵結依加重竊盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，44歲的林姓男子待業中，涉嫌在去年10月2日中午12時許，潛入桃園區某汽車旅館工地內，以美工刀、手套等工具竊取電纜線一批後逃逸，剝去電纜線外皮，再將銅線變賣2000元花用殆盡；今年2月13日下午1時許，在桃園區某大樓地下室以電纜剪、美工刀等工具竊取地下室天花板之冷媒銅管一批變賣圖利，現場遺留有美工刀、電纜剪與手套等證物；今年4月28日、5月7日兩度潛入位於龜山區某電梯公司內，竊取電線一批變賣圖利。

桃園、龜山分局根據受害業者提供現場監視畫面與遺留之手套、美工刀等證物循線查獲林男到案，林男在偵訊時對案情坦承不諱，檢方根據監視畫面、遺留寶特瓶上的DNA、手套、美工刀上肢指紋等證物，今日偵結依加重竊盜罪嫌提起公訴。

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