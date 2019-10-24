快訊／英國貨車凍屍案 39名死者全是中國籍

▲涉案駕駛羅賓遜在案發後已經遭到逮捕。（圖／翻攝自臉書）

國際中心／綜合報導

英國東南部艾塞克斯郡（Essex）一輛貨車23日被發現裡面藏了39具屍體，最新消息指出，這39名疑似偷渡者， 全都是中國公民。當中除了一名未成年人，其蜍土是成年人。

， 當中8名受害者是女性，其餘31人是男性。英國Road Haulage集團的首席執行官理查德‧伯內特（Richard Burnett）表示，冷藏拖車車廂內的溫度可能低至攝氏零下25度。他描繪車內受害者的情況是「絕對可怕」的。

此案讓人想起2000年時，有58名中國大陸偷渡者在一輛從比利時開往英國的卡車上死亡的事件。兩宗悲劇的受害者都是從比利時的澤布呂赫市(Zeebrugge)前往埃塞克斯的普夫利特港(Purfleet port)

被逮捕的25歲男子羅賓遜(Morris Robinson)，來自北愛爾蘭南部阿馬郡（County Armagh），正受到警方訊問，根據當地議員說法，他平時被稱呼為「莫」（Mo），而他的家人很顯然需要空間。 涉事貨車隨後被轉移到提伯利港口的安全地點。英國紅十字會官員來到現場，將協助確認死者身分。

保加利亞外交部發言人表示，貨車是以一名愛爾蘭公民所擁有的公司的名義註冊在該國，事件引發譁然後，英國首相強生（Boris Johnson）則呼籲，將肇事者以及所有相關人口販運的一方繩之以法，實踐正義。