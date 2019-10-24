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台中港三井OUTLET推專車服務　免費接送高美溼地

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▲台中港三井接駁服務 。（圖／三井提供）

▲台中港三井OUTLET在11月推出高美溼地免費接駁服務 。（圖／三井提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

三井台中港 OUTLET 在去年 12 月正式開幕，儼然成為該區域地標之一，近期為強化周邊景點緊密連結，從 11 月起推出「免費專車」，往返接駁附近知名旅遊景點高美溼地，讓消費者三井台中港 OUTLET 逛完街之後，還能免費搭車去欣賞該地著名的日落美景。

MITSUI OUTLET PARK 台中港將於 2019 年 11 月起，推出高美濕地與台中港旅客服務中心間往返的免費接駁車，不分平假日，每天共往返 5 班次，每趟車程僅需約 25 至 30 分鐘，初期將先試行至2020 年 3 月 1 日止。讓消費者逛完 OUTLET 繼續看夕陽，也可選擇再前往梧棲觀光漁港吃海產，往返購物、消費、觀光、休憩更加便捷。

▲台中港三井接駁服務 。（圖／三井提供）

▲高美溼地的日落吸引許多民眾專程前往。

位於台中市海線享譽盛名的「高美濕地」，擁有豐富的天然資源，是國內少數幾處雁鴨集體繁殖區之一，之前曾被國際網站譽為一生必遊一次的景點。因夕陽落日和濕地生態結合的自然景致，隨著季節和天氣變化出不同的景象，也吸引許多人潮。

雖說三井台中港 OUTLET 與高美溼地均是台中海線的景點，但因為目前公共交通尚未串連，導致不開車前往，在移動上仍有不便，三井台中港便先在 11 月試行接駁服務，免費接駁專車每趟車程僅需約25~30分鐘，同時顧客在回程時，無論前往台中市中心或清水火車站，還可利用台中市政府規劃的「假日接駁公車688路」搭配已經既有的公車路線，完整串連港區主要觀光景點及轉乘點。

發車時刻表(不分平、假日)
台中港旅客服務中心 12:30／13:50／15:10／16:30／17:50
高美濕地旅客服務中心 13:10／14:30／15:50／17:10／18:30

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