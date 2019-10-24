房地合一稅打亂財富傳承布局！不動產一般贈與件數大減兩成

▲房子（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳靜君／台北報導

房地合一稅上路之後，父母想要送子女房子、傳承財富的布局恐怕要仔細規劃了！因為父母贈送房子給子女，短期之內會賣出的話，將會被課徵高額的房地合一稅，財政部今（24）日公布統計，觀察房地合一稅上路之後，105年以前每年一般贈與件數大約15萬件、房地合一稅上路後，每年大約只有12萬件，減少約兩成左右。

房地合一稅實施前後，土地主要移轉的變化情形，一般買賣在102年以90萬筆達到近年最高，105年已經降低至谷底為58萬筆，近兩年隨著不動產的升溫，已經回升至69萬筆。

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但是值得注意的是，房地合一之後土地增雨的件數大約是12萬筆，較實施前的15萬筆，下滑兩成，且近期未見回溫，顯見房地合一稅上路透過土地贈與轉移財富的誘因有減少。進一步觀察，配偶贈與、農地買賣和農地贈與的表現，都遠不如105年房地合一實施之前。

會計師表示，父母如果買房子贈與給小朋友，透過贈與的方式的話，課稅基礎還是以土地現值計算，所以對於父母來說還是一種節稅的方式；但是如果小孩取得不動產之後，短期之內就把房子賣出去，成本仍適用現值計算，但是獲利則是用市價算，就會課徵很高額的房地合一稅，依此來說對於財富移轉的誘因就減少了很多。

根據了解，因應房地合一稅上路之後，父母想要把不動產轉移給小孩，透過買賣後分年再贈與小孩或者是繼承的方式就有增加。但會計師建議，父母要贈送房子、不動產給小孩，還是要看贈送之後的目的，如果只是自住、短期間內沒有要賣出的話，仍是可以透過贈與的方式來節稅。

▲房地合一稅上路後，一般贈與的件數大減的趨勢，且尚未恢復。（圖／財政部提供）

此外，房地合一稅上路之後，短時間出售的情況還是有受到影響的，根據財政部統計，三年內取得土地再移轉的案件，107年有20萬件，已經較104的29.8萬件大幅減少了9.8萬件，減少了近1/3。按六都來觀察，105年最深的是台中市三成四，高雄最少只有兩成，雙北的減幅也有兩成五左右，隨不動產市場回溫，107年三年內土地再移轉筆數以台北市增幅22.8%最高、新北市10.8%居次。

▼房地合一稅上路後，六都內三年取得土地再轉移增減幅度。（圖／財政部提供）