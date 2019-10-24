卓榮泰：柯文哲2次選市長　沒有民進黨會落選

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者游芳男翻攝）



記者陶本和／台北報導

針對台北市長柯文哲與綠營之間的裂痕，民進黨主席卓榮泰24日接受訪問時表示，第一次選市長的柯文哲，沒有民進黨是完全沒有機會的，而第二次如果沒有民進黨，他是會落選的。

卓榮泰表示，柯文哲的「兩岸一家親」跟民進黨不一樣，說香港問題是警察「擦槍走火」，對於總統、行政院長，或是總統府秘書長陳菊，這類攻擊只會傷了很多民進黨人的心。

卓榮泰說，柯文哲最近提到，立委提名目標是三黨不過半；他認為，三黨不過半是空話，民眾黨不可能過半，所以三黨不過半，就是要讓國民兩黨不過半，就可以在中間取得籌碼；但是台灣人希望台灣政局穩定，不要經常跟行政部門對立。

另一方面，在香港陳同佳案上，卓榮泰表示，目前處理的方式，如果一開始就跟現在一樣，討論會少一點，但一開始並不知道香港的心態，對陳同佳還有管轄權都要確認。

卓榮泰強調，他不相信是特首一個人，今天突然想到，要把人送出來到台灣，一定是有更多人幫她想出這個方式，「所以有立委稱這是『林鄭脫逃』的高招」。

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