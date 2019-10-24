69歲伯尿道「塞23條芋頭」！醫生挖出200cm條狀物…一問原因嚇傻

▲醫生從69歲伯的膀胱挖出23條芋頭。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者柯振中／綜合報導

雲南貴州一名69歲的阿伯日前因為「尿道腫脹」前往醫院看診，沒想到照完X光片後，醫生在這名阿伯的膀胱發現許多「條狀物」，因此立刻安排手術，從阿伯的膀胱內挖出約200公分長的芋頭、塑膠管；而阿伯解釋「芋頭在膀胱」的原因，也讓醫生嚇傻了。

綜合陸媒報導，這名阿伯21日前往雲南省立醫院看診，向泌尿科醫師說明，最近出現小便困難、腹脹、腹痛等症狀，讓醫生覺得不太對勁，立刻安排X光檢查。

照完X光後，醫生將阿伯找回診間，準備進一步釐清腹部脹痛的原因，沒想到一看X光片，當場嚇傻詢問阿伯，「咋會有這麼多異物？」多次追問下，阿伯才向醫生說明，他在一個禮拜前把塑膠管、芋頭從尿道塞進去，以尋求快感。

▼醫生看到阿伯的X光片當場嚇傻。（圖／翻攝《貴州都市報》）



為了替阿伯解決腹脹、小便困難等痛苦，醫生準備透過尿道放入膀胱鏡，用夾子將這些條狀物夾出來，卻因為塑膠管、芋頭「太粗了」，無法從尿道取出，只能進行開刀手術，花了10分鐘從阿伯的膀胱取出24節塑膠管、23節生芋頭。

這些塑膠管、生芋頭每條都跟手指差不多粗，且都有約6公分的長度，等於阿伯從膀胱塞入的條狀物加起來超過200公分，讓醫生嚇傻了。

泌尿外科主任醫師胡建新指出，塞入體內的塑膠管的兩端都呈現黑色，應該是火燒過的痕跡，阿伯疑似為了減輕疼痛感，順利將這些條狀物放入體內，因此在條狀物的兩端都進行「特殊處理」。

胡建新強調，往尿道塞入異物可能會引起尿道損傷、感染、泌尿系統發炎等症狀，還可能擴散到全身，引起菌血症、膿毒血症等症狀，非常危險，民眾不應該為了追求快感，這樣傷害身體。

▼阿伯的膀胱內有許多條狀塑膠管、芋頭。（圖／翻攝《貴州都市報》）



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