9月證券劃撥存款餘額突破2兆　創歷史新高

▲ 央行表示，目前金融市場活絡、資金充沛。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（24）日公布9月金融情況，M1B年增率、M2年增率分別為7.39%以及3.4%，維持資金活絡的黃金交叉格局。另外，證券劃撥存款餘額突破2兆，創下歷史新高。

M1B年增率下降為7.39%，主要係因活期性存款成長減緩，央行官員指出，活期性存款減少是活期性存款轉為定存所致，但也因現在資金配置、運用靈活，如有較好投資機會也會將活儲轉成投資其他金融商品；另央行官員補充，雖然9月M1B年增率有比8月下降，但仍居於相對高水位。

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M2年增率則上升為3.4%，主要受外資轉呈淨匯入，以及放款與投資成長增加之影響；其中對民間部門債權增加，主要是因為一些對製造業的周轉金放款成長較多，央行表示，第四季為傳統旺季，企業為因應未來周轉資金需求，而增加借貸行為。

▲ 央行公布9月金融情況，M1B年增率、M2年增率分別為7.39%以及3.4%。（圖／中央銀行）

另一方面，外資也從7、8月的淨匯出（7月淨匯出33.93億美元、8月淨匯出64.87億美元），轉成9月的淨匯入（29.86億美元），因此M2年增率較8月略為成長。

整體而言，9月日平均貨幣總計數M1B、M2月增率分別為0.09%及0.03%，均較上月為低；而累計本年1至9月M1B及M2平均年增率分別為7.1%及3.27%。

另根據央行統計，截至9月底，證券劃撥存款餘額突破2兆，創下歷史新高紀錄。央行官員說明，因7~9月有股利進帳，投資人可能將資金放在帳上或轉成其他活儲、定存，也可能再度投入股市；而整體來看，因目前經濟活動逐漸增加、加上9月份股價指數上揚，以致9月證券劃撥存款總數和月平均都有增加。