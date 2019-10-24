台灣20大國際品牌！　麗豐-KY旗下克麗緹娜品牌價值30億元奪冠

▲麗豐-KY旗下克麗緹娜榮獲「2019年台灣20大國際品牌」。（圖／麗豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）今（24）日宣布，旗下全球最大美容連鎖加盟通路「克麗緹娜」，今年以新台幣30億元的品牌價值，榮獲「台灣二十大國際品牌」獎，摘下台灣美容產業唯一獲獎的國際品牌，四度獲獎，綻放品牌宣言「勇敢愛・不等待」的內涵。

「台灣國際品牌價值調查」由經濟部工業局主辦，並由台灣經濟研究院委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand進行針對企業的「品牌作用力、品牌強度、財務收益」進行量化與質化的分析鑑價。

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▲麗豐-KY董事長陳碧華。（圖／麗豐提供）

「克麗緹娜」以美容護膚專業品牌定位出發，憑藉自身累積多年的護膚經驗與大數據結合，透過專業肌膚檢測，提供消費者別於市面上的制式化護膚服務，成功代表台灣美容業站上國際舞台，從上千家台灣國際品牌中，摘下台灣美容業品牌價值榜首的重要關鍵。

麗豐-KY表示，集團以「克麗緹娜」台灣品牌走出30年品牌歷程，創造值得信賴與分享的美麗事業，並成為健康、幸福、美麗的守護者，以「經營品牌」為核心價值出發，戮力塑造「克麗緹娜」於全球市場良好品牌知名度，品牌核心戰略為「同心多樣化」。

麗豐-KY說明，所謂同心指克麗緹娜的核心「美麗產業」，進而圍繞著健康、幸福、美麗等觀念去塑造產業鏈，不僅成功在全球擴展超過4,800個加盟店，並發揮多品牌建立差異化通路的區隔，持續深耕台灣市場、開發中國大陸空白市場、前進東南亞各國佈局的穩健拓展步調。

▲麗豐-KY旗下克麗緹娜榮獲「2019年台灣20大國際品牌」。（圖／麗豐提供）

麗豐-KY進一步表示，截至今年前3季累計合併營收達新台幣37.21億元，已攀上歷年營收新高記錄，除了主營美容連鎖通路「克麗緹娜」持續貢獻整體營運持續放大，旗下包括「雅樸麗德」醫美診所、「新美力」電商平台、「RnD美甲美睫」等各品牌通路仍持續照著集團計畫穩健發展。

麗豐-KY強調，目前持續運用主題性宣傳行銷活動、全通路展店布局計劃，可望在進入秋冬換季保養需求及新店出貨效益逐步展開，創造整體營收在嚴峻的產業景氣環境下，仍有機會保持雙位數年增率的穩定成長，並推進全年營運成果繳出逐季增溫的成長表現。