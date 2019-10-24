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他求完婚第8天…女友突關定位　偷看備份驚覺「未婚妻變共享」無聲搬家退婚

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲男網友從定位中發現剛求完婚的女友多次去同一地址。（圖／示意圖／取自pakutaso）

記者陳亭伃／綜合報導

求婚本是一件皆大歡喜的事情，但卻成為這名網友的悲劇。國外一名網友在「Reddit」上發文，表示自己交往4年的女友，原本兩人已經經過一場甜蜜的求婚，決定一起走下去，卻沒想到被他發現在求婚的第8天後，女友就劈腿，甚至還和「第三者」滾過多次床單，如今決定自己切斷這道綠光提出退婚。

這名勇敢的男網友分享，和女友交4年，在甜蜜求婚之後女方也說了「我願意」，但過不到幾天，女友開始沒有與他出現親密行為，接吻也看著別的地方，下班後也告訴他「我要跟同事出去喝酒吃飯」，但當時男網友並沒有多懷疑什麼。

直到男網友某日發現，女友將兩人共享的GOOGLE位置關閉，當時男網友因為擔心女友安危所以立即發了訊息，但卻發現訊息被已讀不回，接著甚至直接關機。「多年來我的女友有兩支手機，私人與工作用的，現在她連私人手機都不用了，只用了工作的手機」。2天前男網友決定偷偷登入女友的信箱看了定位，最後女友終於坦承自己遇到新的男性朋友，「但很單純只是吃飯聊天而已」。

▼▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男網友發現自己遭到劈腿，氣到決定退婚。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

然而男網友繼續追問下，女友終於坦承兩人確實有親吻過兩次，最後又變成「時常接吻」，但否認有發生關係。隔日男網友越想越不對勁，決定將女友的手機備份回來，這時女友臉上全是驚恐的表情。男網友表示，「最後她終於跟我承認，他們發生了關係，幾乎天天都會見面，是從我求婚的第8天後就開始了」。

男網友崩潰的表示，自己難過了很久，不敢相信求婚後不到幾天自己就被劈腿，甚至女友還跟其他男人發生關係。在鄉民的鼓勵之下，男網友決定搬出兩人同居的公寓，並且決定主動提出退婚，大家也紛紛留言鼓勵「拜託，你還有大好機會」、「不要浪費自己的精神在這種女人身上」、「放生也好！」。

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