長跑女王朱韻丞800公尺三連霸　女拳王陳念琴首度奪金

▲朱韻丞在女子田徑800公尺順利完成三連霸。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

108年全國運動會進行至第五天賽程，本市已拿下6金、3銀、15銅，其中以朱韻丞女子田徑800公尺的三連霸最為耀眼，為本市田徑項目開出紅盤，另拳擊項目何紹暉、陳念琴分別在男91公斤、女75公斤奪下金牌，卡巴迪項目，男、女子隊紛紛奪下雙銅，已創下本市在團體項目中的最佳成績，新竹市長林智堅給予選手在賽場上的奮鬥精神給予高度肯定。

本市富禮國中的專任運動教練朱韻丞，在女子田徑800公尺順利完成三連霸，雖在1500公尺沒能成為臺灣史上第一位在此項目四連霸的傳奇，但仍奪下ㄧ銅。賽後朱韻丞表示，「沒能奪下1500公尺四連霸非常懊惱，但一邊訓練選手再自我訓練，真的非常辛苦，要感謝大家一路的肯定與支持！」。

拳擊一向是本市的奪牌的重點培訓項目，新竹女拳王陳念琴，首次參加全國運，就順利為本市抱回一面金牌，教練柯文明表示，這幾年參賽皆以國際賽為主要目標，且屢創佳績，從未參加過全國運的念琴，今年能為新竹市奪下這一金牌，意義非凡。上屆何紹輝在男子81公斤量級獲得銅牌，今年直接增重挑戰91公斤量級，一舉奪下金牌，實屬不易，拳擊項目在今日決賽總共進帳2金、1銀、4銅，成為新竹市最穩定奪牌的項目。

上一屆新竹市卡巴迪女子隊以一分之差，落居銅牌，今年以金牌為目標，但陣中主力進攻手許羽君在第一場賽事，就因與對手衝撞，造成右腳內側韌帶撕裂，今年又以一分之差，在黃金加賽中，敗給地主隊，與金牌戰差肩而過，最終獲得一面銅牌，賽後選手哭成一團。隊長許羽君自責表示：「感謝隊友在先發陣容不足情況下挺進四強賽，非常驕傲自己是新竹市卡巴迪女子隊的ㄧ員。」

「沒能以金牌為退役戰畫下完美句點覺得非常可惜。」身為市府全國運承辦人，又身兼卡巴迪女子隊選手之一的曾驛婷表示，但仍感謝隊友們手牽手拼出一面銅牌。上屆僅獲得第七名的卡巴迪男子隊，本屆奪下銅牌佳績，選手在場上拼搏的精神，隊長王子仁表示，「大家真的已經發揮百分百的實力了，下一屆一定要拼金牌！」。

教育處黃錦能處長表示，看到本市選手在賽場上奮鬥的精神，令人動容，期待最後一日的賽事，代表隊能再傳捷報，突破上屆9金的成績。