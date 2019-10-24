郭台銘放棄綠卡、美國護照　至今僅一本中華民國護照

▲郭台銘強調，「夢想無限，等你實踐！讓改變在家鄉發生」。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者黃巈禾／台北報導

10月24日是聯合國大會制定的「聯合國日」，鴻海創辦人郭台銘在臉書表示，這一代的台灣年輕人依然有著勇闖世界的夢想與拚勁，只是缺乏有經驗、有能力的船長帶領，當年台灣退出聯合國時，很多人要他趕快拿綠卡與美國護照，但他放棄了，至今僅有一本中華民國的護照。

郭台銘表示，聯合國設立最重要的目的，是促進人類的和平、人權與彼此合作，今年的聯合國大會主題，即為「激勵多邊努力消除貧困、促進優質教育、氣候行動及包容性」，提醒我們世界的許多角落，還有很多人無法溫飽、接受良好的教育，以及飽受氣候變遷所苦，甚至流離失所。

郭台銘指出，當年台灣退出聯合國時，大家要他趕快拿綠卡、美國身分證、美國護照，他在美國打拚時，美國很多州長對他說「你來，我明天就給你一個美國護照」，但他至今一直都只有一本護照，那就是中華民國的護照。

郭台銘提到，面對時代的風雨，台灣團結自強走過，如今台灣是優質的成熟經濟體，科技業與醫療產業在全世界名列前茅，中華民國更是華人社會民主的典範。

郭台銘提及，靠著努力打拚的「一卡皮箱」精神，這份真正的台灣價值，我們依然可以傲立於國際舞台，和世界交朋友，但對於家鄉，還可以做得更多。

郭台銘指出，這一代的台灣年輕人依然有著勇闖世界的夢想與拚勁，只是缺乏有經驗、有能力的船長帶領，「我不會讓台灣最寶貴的價值與動力成為過去式，也不會讓有夢的年輕人被逼出走」。

郭台銘強調，夢想無限，只要敢實踐，優質的教育一樣可以在家鄉找到與實現，「如同當年我留在自己的家鄉打拚，一樣可以征戰全球，今天我要讓更多的台灣年輕人走出去看見世界，鼓勵與幫助年輕的築夢者勇敢實踐自己的理想！」

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