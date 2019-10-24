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香港街頭暴力比SARS更致命！謝鋒：反對派目的是想顛覆「一國兩制」

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▲▼香港20日爆發激烈的警民衝突。（圖／路透）

▲香港反送中風波未滅。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中抗爭至今仍未平息，外交部駐港公署特派員謝鋒24日指出，香港發生的根本不是和平示威，而是喪心病狂的暴力犯罪，而「街頭暴力」的病毒正在香港肆虐蔓延，比「SARS」還要致命，甚至可能變為恐怖主義。

▲▼香港20日爆發激烈的警民衝突。（圖／路透）

針對香港的暴力犯罪，謝鋒在粵港澳大灣區國際論壇上表示，香港市民生命財產受到嚴重威脅，法治秩序遭破壞。他又稱，香港出現的「街頭暴力」，比「SARS」更致命；而美國眾議院上周通過的《香港人權與民主法案》、《保護香港法案》和《與香港站在一起》等議案，意味著議員「與暴徒站在一邊」。

近期西班牙、英國、智利均出現大規模示威，示威者高呼要變成第二個香港，謝鋒認為，香港街頭暴力已經在其他一些國家和城市被複製，「港獨」勢力與外國分裂勢力正在加緊勾連合流；一旦違法達義和街頭暴力的「潘朵拉盒子」被打開，沒有國家能夠獨善其身，人類文明將面臨浩劫。

▲▼ 1021,元朗,香港,反送中。（圖／路透）

謝鋒又稱，其實反修例只是幌子，反對派及其背後外國勢力的真實目的就是要搞亂香港，推翻合法政府，搶奪管治權，令香港變成獨立或半獨立的政治實體，顛覆「一國兩制」，但都是癡心妄想，「香港是中國的香港。任何外部施壓都嚇不倒、壓不垮包括750萬香港同胞在內的14億中國人民，都擋不住中華民族前進的步伐！打『香港牌』只會搬起石頭砸自己的腳！」

▲中國駐印尼前大使謝鋒任香港特派員。（圖／中國駐印尼大使館網站）

▲謝鋒。（圖／中國駐印尼大使館網站）

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