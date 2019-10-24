醫師幫戒癮施打「牛奶針」釀3死　過失致死判6年+賠償300萬

▲林姓醫師治療3名男子戒斷毒癮症狀，幫他們施打俗稱「牛奶針」的普洛福組合針劑，造成3人陸續死亡。（示意圖／CFP）

記者徐愷昕／台中報導

台中1名林姓醫師2015年至2016年治療3名男子戒斷毒癮症狀，草率幫他們施打俗稱「牛奶針」的普洛福組合針劑，卻在診所內暴斃。台中地院審結，刑事部分將他依過失致死罪判6年徒刑；民事部分其中1名死者的父母請求賠償精神撫慰金300萬元，法官判准。

判決書指出，廖姓、林姓、邱姓男子因為施打海洛因成癮，戒斷時出現嚴重睡眠障礙、煩躁不安等症狀，因為「好康道相報」，知道這邊很好取得列為4級管制藥品的牛奶針，從2015年間陸續到大里區昱德診所求診。

林姓醫師雖有看診，但未經評估就直接同意他們施打牛奶針，每組400元「出售」給成癮者，並讓他們躺在診所的臨時病床上，由林幫忙施打或是自行施打，甚至有的時候還帶回家自己打。結果，同年6月、9月及2016年4月，3人施打後，陸續在診所內暴斃。

林男法庭上辯稱，3人施打的針劑確實可有效減輕戒斷症狀，符合醫療目的，且皆有給患者簽下切結書，確認施打前沒有施用毒品，又死者當時施打劑量皆未過量，認為是3人隱瞞吸毒才會造成暴斃。

刑事部分法官審後認為，診所內設施不完善，沒有監測生命徵象、保持呼吸暢通、人工換氣等復甦設備，等於一旦發生意外，沒有辦法及時發現急救，有應注意而未注意之虞，林男明顯過失，最終依過失致死罪判他6年有期徒刑。

民事部分廖姓死者父母請求損害賠償300萬元，法官審酌，廖男之死確實已造成2老無人扶養，且廖男父母名下財產僅有1部老舊汽車，無其他固定資產，因林男的過失行為與廖男死亡有因果關係，本應負責，故判准原告可獲得求償的精神撫慰金300萬元。

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