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獲前瞻水環境核定8億　林智堅帶美國墾務局騎單車看海景

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▲新竹市長林智堅除分享水岸改造亮點，也化身帶路達人。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅除分享水岸改造亮點，也化身帶路達人。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

經濟部水利署賴建信署長昨(23)傍晚與美國墾務局副局長David Palumbo來到新竹市，新竹市長林智堅除分享水岸改造亮點，也化身帶路達人，與賴建信署長、墾務局專家騎單車、到魚鱗天梯看無敵海景，林智堅表示，感謝水利署支持，新竹市獲前瞻建設水環境三期核定近8億，將持續改善新竹左岸、新竹漁人碼頭與17公里海岸，打造微笑水岸。

經濟部水利署繼九月推出「新竹市微笑水岸：親水正潮」的改造成果影片外，賴建信昨(23)日特別邀請長年進行台美水利技術交流的美國墾務局副局長David Palumbo及專家參訪竹市，除參訪港南運河公園與17公里海岸，更由林智堅親自導覽，參訪親子沙灘、國際風箏賽場與魚鱗天梯，美國墾務局副局長David Palumbo忍不住讚嘆「新竹是座美麗的城市」。

「港南運河公園的改變令人驚豔！」港南運河公園閒置多年，今年六月全新啟用除增設親水平台、pushbike體驗區，更開放獨木舟水上活動，水利署長與美國墾務局專家對改造成果表示驚喜。

林智堅分享，自行政院前瞻基礎建設水與環境啟動以來，經過團隊的努力，成功把「水」帶回城市中，讓市民近距離擁抱、親近水，讓這座城市周邊水域與生活結合在一起，騎著單車就可以共譜河、海、港的微笑曲線。

林智堅表示，上任後共投入超過25億打造微笑水岸，透過整合觀光與自然資源，優化整體環境，以17公里海岸線為例，串連了新竹漁港、港南運河公園、南港賞鳥區、賞蟹步道、香山濕地，營造出獨特與自然共舞、與環境共生的自然景觀，此外，新竹市在前瞻基礎建設水環境計畫第三期再獲中央核定8億經費，將針對微笑水岸持續精進，包含港南運河水質改善、17公里沿線橋梁補強及左岸濱水廊道景觀營造等進行全面規劃。

新竹市政府工務處表示，頭前溪左岸以「生態優先、景觀營造、低度維護管理」三大原則規劃，提升左岸河濱生態多樣性及運動休憩功能，使民眾體驗具備運動、休憩、生態教育等多功能的親水環境；新竹17公里海岸以減法減量工程手法，讓一切回到人與自然的對話，帶領遊客找面向大海的的感動。新竹漁港則致力轉型為觀光休閒漁港，在導入觀光休閒機能的同時兼顧漁業永續的需求。

林智堅也感謝經濟部水利署以新竹市微笑水岸建設成果，拍攝影片作為前瞻水環境的宣導亮點，肯定市府團隊的執行能力，對於進行中的工程計畫推動，他也責成各負責單位持續秉持以人為本，導入城市美學並融合自然的理念。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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