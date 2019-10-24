世銀經商環境報告出爐！台灣退步2名排行全球第15

▲世界銀行《2020年經商環境報告》台灣以總積分80.9，排行全球第15名。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合外電報導

世界銀行（World Bank）今（24）日發布《2020年經商環境報告》（Doing Business 2020），台灣整體排名在全球190個主要國家及經濟體中排行第15名，受營業稅調升、債權保障尚無共識影響，較去年第13名退步2名，在亞太地區則僅次於新加坡、香港及馬來西亞，名列第4。

世界銀行今日公布2020年經商環境報告，針對全球190個經濟體截至今年5月1日前的12個月的商業活動領域改革進行調查。報告指標包括：開辦企業、申請建築許可、電力取得、財產登記、獲得信貸、保護少數股東、繳納稅款、跨境貿易、執行契約及債務清理共10項。而今年的全球排行中，前5名依序為紐西蘭、新加坡、香港、丹麥及南韓。

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台灣今年總積分為80.9，排行15名，與前年相同。各項成績中，以「申請建築許可」及「電力取得」排行最高，兩者於全球排行中分別為第6名及第9名；而排行較差的指標則為「獲得信貸」及「跨境貿易」，兩指標在全球排行中排名分別為第104名及第61名。

▼世界銀行2020年經商環境報告中台灣各指標排行。（圖／截自世界銀行2020年經商環境報告）

國發會指出，經商環境革新屬於持續性工作，今年總排名微幅下降的主要原因是我國營所稅稅率由17%調升至20%，被世界銀行認列為負面改革。至於獲得信貸指標表現不盡理想之原因，在於動產擔保交易法未能引進浮動擔保制度。

據國發會的說法，金管會就此已規劃修法，並召開2次公聽會研商，惟因與會者對於我國推動此項制度之必要性尚無共識，並對債權之保障尚有疑慮，仍待進一步討論。

另外，國發會表示，針對推動中有助提升世銀經商環境評比的項目，將積極協調各相關機關加速落實，就短期內無法推動的項目，也將持續會同相關機關討論凝聚共識。國發會也強調，政府從整體面改善投資環境的工作一直積極進行並未鬆懈，財經及各主要部會自106年10月起積極推動積極協調各部會從興利便民角度，檢討鬆綁管制性的函釋、行政規則及法規命令，並協助業者解決法規適用疑義及法規調適需求，推動至今已有537項鬆綁成果，其中與財經相關者高達314項。