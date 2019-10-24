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韓國瑜「農漁民日子難過」　農委會怒提4點反擊：別為選舉唱衰台灣農業

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▲▼韓國瑜嘉義中埔座談，3000m以上高山廣設升旗台。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜表示，農漁民日子難過，有4大原因包括勞動力不夠等。（圖／記者洪靖宜攝）

記者許展溢／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜今（24日）在雲林公開表示，農漁民日子難過，有4大原因包括勞動力不夠、農藥肥料越來越貴、天然災害補助不足、農保條例包括所有喪葬補助幾十年都沒改變。農委會逐項反擊，並表示很遺憾韓的發言再次顯示他對台灣農業的不專業。

農委會指出，農業勞動力不足，自106年起陸續開辦農業技術團、農業耕新團、農業專業團（茶業團、畜牧團、菇蕈團、番石榴團及設施協作團）、外役監團等，至今共成立139團，招募超過2500位人力，累計上工28萬人次，服務超過4887家農場。107至108年也各成立機械代耕團，試辦乳牛飼育業引進農業外等多項計畫因應農業勞動力需求。

請繼續往下閱讀...

農委會表示，農藥肥料供應方面，除要求台肥公司自行吸收國際原料上漲成本外，更協調台肥公司40公斤包裝肥料每包降價20元，以減輕廣大農友的負擔。針對有機農業適用肥料每公斤補助3元、每公頃最高補助3萬元；國產有機質肥料每公斤補助2元，每公頃最高補助1萬2千元；國產微生物肥料及生物防治資材補助2分之1，每公頃最高補助5千元；農田地力改良肥料資材補助3分之1，每公頃最高補助3千元。

▲▼ 農委會。（圖／記者許展溢攝）

▲ 農委會針對韓國瑜批評，提出4點反擊。（圖／記者許展溢攝）

保險部分，農委會提到自105年起全力推動農業保險，目前已開辦16品項，涵蓋水稻、果樹、水產、畜禽、設施等，保費政府原則補助2分之1。近3年多來，農業保險之投保件數累計已有35,075件，累計投保面積59,201公頃，累計投保金額高達72.15億；換算農民每付出1元的保費，就可以獲得將近22元的保障。

最後農保制度革新，農委會說明，推動「人地脫鉤」策略，過往因未持有農地或租約而無法加入農保之實耕農，其投保資格均已放寬。過去未能納保的河川公地農民，已具備加入農保資格。此外，開辦史上首次的農民職業災害保險，農民每個月只要繳交15元保費，其餘由政府負擔，就可以享有傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付、喪葬津貼4大保障，其中喪葬津貼的給付額度是農保的2倍，達30萬6千元，包括勞軍公教退休人員及非本國籍配偶等，只要實際從事農業工作者均可加入。

農委會強調，樂見各界人士對於農業問題提出討論，但對農業現況不了解就信口開河，與其號稱跟農民站在一起的說辭顯然自相矛盾，只會誤導社會大眾，對於解決農民的問題沒有任何幫助，若韓市長想了解更多詳情，很樂意備妥相關資料，在韓市長銷假上班時，直送高雄市政府供韓市長參考，反批別為選舉唱衰台灣農業，勿把農民當政治提款機。

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